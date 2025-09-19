Осужденному за взятку судье Бурцеву Александру Мукоедову отказались смягчить наказание

Самарский областной суд рассмотрел жалобу Александра Мукоедова - фигуранта историй со стрельбой в охранника и передачей взятки судье. Осужденный просил смягчить наказание.

Напомним, суд Кинельского района установил, что 22 мая 2010 г. пьяный Мукоедов приехал к автосервису на ул. Промышленности в Кинеле. Там находился 72-летний охранник организации Николай Пахомов, с которым у Мукоедова ранее произошел конфликт. Злоумышленник из привезенного с собой пистолета не менее пяти раз выстрелил в охранника и скрылся. От полученных травм мужчина скончался. Суд приговорил Мукоедова к девяти годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии строгого режима (по ч. 4 ст. 111 УК РФ и ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Позже Мукоедов писал в апелляционной жалобе, что к осени 2019 г. у него случились тяжелые семейные проблемы: обострилась борьба за наследство отца, умерла мать, а налоговая служба досаждала претензиями имущественного характера.

К тому времени у него подошел срок, после которого он имел возможность выйти из колонии условно-досрочно, а администрация давала ему положительную характеристику. Но окончательное решение зависело от суда. В итоге Мукоедов договорился по телефону с судебным приставом Альфией Гениятовой, что за полмиллиона она поможет ему оказаться на воле. Деньги передавала супруга Мукоедова.

Но Гениятова находилась в оперативной разработке. Когда пристав подъехала к зданию Волжского райсуда, ее задержали сотрудники регионального УФСБ. Гениятова согласилась отнести меченые деньги по назначению. Вскоре женщина, снабженная спецаппаратурой аудиовидеофиксации, вошла в кабинет федерального судьи федерального судьи Михаила Бурцева.

13 октября 2020 г. Мукоедов выслушал приговор - семь лет лишения свободы. 25 июня 2021 г. Кировский райсуд Самары также приговорил экс-судью Михаила Бурцева к семи годам колонии строгого режима. Приговор обжаловали, областной и кассационный суды не стали его менять.

В итоге недавно Мукоедов снова попытался смягчить через суд себе наказание. Но в этом ему отказали сначала Центральный районный суд Тольятти, а потом и Самарский областной.

Александра Мукоедова считали сыном авторитетного предпринимателя Владимира Мукоедова. Сообщалось, что последний мог состоять на оперативных учетах по подозрению в организации нефтеврезок.