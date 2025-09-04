Участник наркоторговой ОПГ получил восемь лет колонии в Самарской области

Волжский районный суд Самарской области вынес приговор члену наркоторговой ОПГ. Об этом сообщает региональное УФСБ.
В январе 2025 г. мужчину задержали с поличным, у него изъяли 1 кг мефедрона.
Суд приговорил обвиняемого к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.
