Сына экс-главы Самарской области Николая Меркушкина приговорили к семи годам тюрьмы

Первомайский районный суд Пензы приговорил сына экс-главы Мордовии и Самарской области Алексея Меркушкина к семи годам колонии строгого режима за мошенничество, дачу взятки в особо крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями, сообщают "Известия".

Также Меркушкину предстоит выплатить штраф в размере 152,3 млн руб., еще 43 млн руб. суд постановил взыскать с него в пользу "Корпорации развития Республики Мордовия". Его имущество было арестовано.

В 2015 г. Меркушкин дал взятку в размере более 7 млн руб. управляющему отделением Национального банка по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления Центрального банка Александру Теренькину. В ответ тот должен был отозвать итоги инспекции, угрожавшие лишением лицензии Мордовпромстройбанку. Кроме того, бывший министр целевых программ выводил средства из "Актив Банка". Нанесенный ущерб был оценен в 1,6 млрд рублей.

Бывшего министра целевых программ задержали в мае 2021 г. в аэропорту Шереметьево, когда он собирался лететь в Минск. По версии следствия, Меркушкин также провел махинации с продажей "Мордовэкспоцентра" в собственность ООО "Корпорация развития Республики Мордовия" (ее акционер - правительство региона). Согласно договору купли-продажи, цена объекта была определена в размере 271 млн руб., в то время как его рыночная стоимость составляла около 54 млн рублей.

Напомним, Николай Меркушкин возглавил Самарскую область в мае 2012 г. и руководил регионом пять лет.