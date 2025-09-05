16+
В Самарской области осудили 12 участников ОПГ, промышлявших вымогательствами и разбоями Сына экс-главы Самарской области Николая Меркушкина приговорили к семи годам тюрьмы Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия По делу бывшего замминистра здравоохранения Самарской области запросили реальные сроки Осужденному за взятку и нападение экс-полицейскому из Самарской области заменили "условку" на колонию

Суды Происшествия

В Самарской области осудили 12 участников ОПГ, промышлявших вымогательствами и разбоями

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре суд вынес приговор участникам ОПГ, занимавшимся вымогательствами, разбоями и грабежами. Также на счету одного из осужденных — насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщает региональное СУ СК.

В феврале 2021 г. самарец собрал 11 своих знакомых, в том числе двоих несовершеннолетних, и создал ОПГ. Участники группы были обеспечены транспортом и оружием. С февраля по июнь 2021 г. злоумышленники совершили четыре разбойных нападения и восемь вымогательств. Нанесенный потерпевшим ущерб составил более 800 тысяч рублей.

Кроме того, в июне 2021 г. один из обвиняемых в мкр. Крутые Ключи совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

Суд приговорил организатора ОПГ к девяти с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Другие участники получили от трех с половиной лет колонии общего режима до девяти лет и четырех месяцев колонии строго режима.

