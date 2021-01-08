Осужденный, передавший взятку судье за УДО, переехал на особый режим

38-летний Александр Мукоедов не смог оспорить решение Кировского районного суда Самары по делу о пытке подкупа им судьи Волжского районного суда Михаила Бурцева за решение вопроса об УДО. Областной суд оставил приговор в силе.

Напомним, в мае 2010 г. Александр Мукоедов застрелил охранника автосервиса. В конце 2013 года его уголовное дело передали в суд, который приговорил его к более чем девяти годам лишения свободы.



Как писал в апелляционной жалобе Мукоедов к осени 2019 г. у него случились тяжелые семейные проблемы: обострилась борьба за наследство отца, умерла мать, а налоговая служба досаждала претензиями имущественного характера.

К тому времени у него подошел срок, после которого он имел возможность выйти из колонии условно-досрочно, и к тому же администрация давала ему положительную характеристику. Но окончательное решение зависело от суда потому, что у Мукоедова хоть и было 12 поощрений от администрации колонии, но их значительно обесценивали шесть взысканий, полученных на зоне.

Осужденного свели с "решалой", и он договорился по телефону с судебным приставом Альфией Гениятовой, что за полмиллиона она ему поможет оказаться на воле. Деньги были переданы супругой сидельца. Однако, Гениятова, согласно показаниям сотрудника полиции, находилась в оперативной разработке, и, соответственно, ее телефон прослушивали. И когда она подъехала к зданию Волжского райсуда, ее задержали сотрудники регионального УФСБ.

Судебный пристав Гениятова согласилась отнести деньги по назначению, а оперативники уже имели при себе 250 тыс. меченых руб. и двоих понятых.

Вскоре женщина, снабженная спецаппаратурой аудиовидеофиксации, вошла в кабинет федерального судьи, находившегося на рабочем месте. Далее показания служителя Фемиды и посредника в передачи взятки разнятся. Женщина говорит, что Бурцев конверт с деньгами принял и положил в лоток на столе. Судья же уверяет, что смотрел на экран компьютера и не видел, как в лоток попал злополучный конверт.

Однако эти подробности не отразились на квалификации действий Мукоедова: его деяние - просьба жене передать наличность Гениятовой - квалифицировано как оконченное преступление, да к тому же названо особо опасным рецидивом. В результате 13 октября 2020 г. он выслушал приговор - семь лет неволи на особом режиме.

Защита в связи с "чрезмерной суровостью наказания", конечно, просила вышестоящий суд его смягчить, ведь осужденный сразу же во всем признался и раскаялся, помогал следствию и имеет двоих малолетних детей. Но апелляционная коллегия под председательством судьи Ольги Прохоровой оставила приговор без изменения, и он вступил в законную силу.