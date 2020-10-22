Заключенный, передавший взятку судье за УДО, выслушал приговор

Александр Мукоедов, из-за попытки которого купить УДО был задержан судья Михаил Бурцев, выслушал приговор. Кировский районный суд признал его виновным в даче взятки и назначил ему семь с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, сообщает управление Следственного комитета по Самарской области.

Посредница Альфия Гениятова получила три года колонии общего режима.

Напомним, Александр Мукоедов, отбывает наказание в ИК-26 за расстрел охранника кинельского автосервиса. По версии следствия, его супруга передала приставу-исполнителю Гениятовой 500 тыс. руб., которые предназначались за помощь в освобождении по УДО.

"При этом Гениятова самостоятельно определила, что полученные денежные средства передаст судье двумя равными частями по 250 тысяч рублей. Первая половина будет передана в качестве аванса, а вторая половина после удовлетворения ходатайства об условно-досрочном освобождении", - поясняют в СК.

Однако пристав была задержана сотрудниками УФСБ в октябре 2019 г., когда она вышла из машины, подъехав к зданию Волжского суда. Женщина призналась, что несла деньги судье Михаилу Бурцеву, с которым была давно знакома по работе. Она пошла на сотрудничество со следствием, и судья был задержан с поличным при передаче 250 тысяч.

Бурцев написал явку с повинной. Расследование его уголовного дела еще продолжается.