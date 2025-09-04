Осужденному за взятку и нападение экс-полицейскому из Самарской области заменили "условку" на колонию

Самарский областной суд в апелляции пересмотрел уголовное дело бывшего сотрудника ДПС Ивана Загуменнова.

Напомним, в 2024 г. в отношении бывшего автоинспектора возбудили уголовное дело о получении взятки 30 тыс. рублей. За эти деньги он должен был закрыть глаза на административное нарушение.

Однако во время следственных действий Загуменнов побил следователя и оперативника, а затем выпрыгнул в окно и скрылся. В итоге подозреваемого все равно поймали.

Во время расследования подозреваемый полностью признал вину. Безенчукский районный суд назначил ему четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Также его лишили звания лейтенант полиции, оштрафовали на 150 тыс. руб., взыскали сумму взятки (30 тыс. руб.) и на три года запретили занимать должности в правоохранительных органах.

Апелляционное представление на приговор подала прокуратура. Обвинение просило заменить условный срок на реальный. Облсуд изучил материалы дела и все же изменил приговор. С учетом смягчающих обстоятельств срок Загуменнову уменьшили до трех лет и 11 месяцев, но отбывать он их будет в колонии общего режима. Штраф также уменьшили до 65 тыс. рублей. Запрет занимать определенные должности тоже сократился — до двух лет и 11 месяцев.