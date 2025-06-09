Экс-полицейский за взятку и нападение на следователя и оперативника получил "условку"

Безенчукский районный суд Самарской области вынес приговор экс-сотруднику ДПС Ивану Загуменнову. Его обвиняли в получении крупной взятки, нападении на следователя и нападении на представителя власти. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Напомним, в 2024 г. в отношении бывшего автоинспектора возбудили уголовное дело о получении взятки 30 тыс. рублей. За эти деньги он должен был закрыть глаза на административное нарушение.

Однако во время следственных действий он побил следователя и оперативника, а затем выпрыгнул в окно и скрылся. В итоге подозреваемого все равно поймали.

Во время расследования Загуменнов полностью признал вину.

Суд назначил ему четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Также его лишили звания лейтенант полиции, оштрафовали на 150 тыс. руб., взыскали сумму взятки — 30 тыс. руб. и на три года запретили занимать должности в правоохранительных органах.