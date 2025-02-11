В Самаре будут судить экс-полицейского, который ударил следователя и выпрыгнул в окно

В Самарской области отправили в суд уголовное дело бывшего сотрудника отдела ДПС ОМВД России по Безенчукскому району. Его обвиняют в получении взятки и нападении на представителя власти. Об этом сообщает региональное СУ СК.

В 2024 г. в экс-инспектор попал под уголовное преследование за получение взятки. За 30 тыс. руб. он согласился не составлять административный протокол.

18 октября 2024 г. ныне обвиняемый участвовал в следственных действиях и почувствовал личную неприязнь к следователю СК, который вел дело. Поэтому экс-полицейский ударил следователя и оперуполномоченного полиции, выпрыгнул в окно и скрылся. Позже его все же нашли и задержали.