В Самаре будут судить экс-полицейского, который ударил следователя и выпрыгнул в окно

В Самарской области отправили в суд уголовное дело бывшего сотрудника отдела ДПС ОМВД России по Безенчукскому району. Его обвиняют в получении взятки и нападении на представителя власти. Об этом сообщает региональное СУ СК.
В 2024 г. в экс-инспектор попал под уголовное преследование за получение взятки. За 30 тыс. руб. он согласился не составлять административный протокол.
18 октября 2024 г. ныне обвиняемый участвовал в следственных действиях и почувствовал личную неприязнь к следователю СК, который вел дело. Поэтому экс-полицейский ударил следователя и оперуполномоченного полиции, выпрыгнул в окно и скрылся. Позже его все же нашли и задержали.
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Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.