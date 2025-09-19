16+
Банки Финансы

Возможности НОВИКОМа для экспортеров заинтересовали участников форума в Рязани

САМАРА. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) презентовал возможности финансово-кредитной поддержки экспортеров на сессии по экспорту продукции гражданского и двойного назначения. Мероприятие было организовано Госкорпорацией Ростех во Владимирской и Нижегородской областях в рамках форума "Дни международного бизнеса в Рязанской области". В дискуссии приняли участие представители крупных производственных компаний.

Фото: предоставлено Новикомбанком

В своем выступлении управляющий филиалом НОВИКОМа в Нижнем Новгороде Марина Моисеева рассказала о том, что в рамках государственных программ банк Ростеха выступает кредитором производства экспортной продукции, в том числе с использованием предэкспортного финансирования, аккредитивов и факторинга. Банк участвует в финансировании российского экспорта и импорта под страховое покрытие ЭСКАР.

Для клиентов банка доступна платформа-агрегатор для выполнения обязательств по международным контрактам, позволяющая выбирать оптимальные схемы взаиморасчетов в различных валютах. Среди ее основных преимуществ — прозрачность операций, оптимальные комиссии, безопасная передача чувствительных данных и индивидуальное сопровождение на всех этапах сделки.

Кроме того, НОВИКОМ осуществляет льготное кредитование совместных проектов производителей из стран Евразийского экономического союза. У российских компаний есть возможность получить субсидию при кооперации с партнерами из не менее чем двух других стран — членов ЕАЭС.

"Для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность, НОВИКОМ предлагает широкий спектр инструментов: от финансирования оборотных средств до гарантий по экспортным контрактам и поддержки импорта промышленной продукции. Таким образом, мы вносим свой вклад в решение глобальной задачи — помогаем российскому бизнесу преодолеть ключевые барьеры при выходе на международные рынки", — подчеркнула управляющий филиалом НОВИКОМа в Нижнем Новгороде Марина Моисеева.

VIII деловой форум "Дни международного бизнеса в Рязанской области" ― крупнейшее международное событие региона в экономической сфере. В форуме принимают участие свыше 300 представителей власти, институтов развития, дипмиссий и предпринимательского сообщества. Эксперты обсуждают ситуацию в мировой торговле, формирование новых экспортно-импортных потоков, установление деловых связей. Помимо России, география участников охватывала Беларусь, Китай, Кубу, Вьетнам, Иран, Узбекистан, Таджикистан, Саудовскую Аравию, Чили, Парагвай, Доминиканскую Республику, Колумбию.

