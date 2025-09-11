16+
Сюжеты:
Банки Финансы

Быстрее и проще: жители Поволжья стали чаще оплачивать ЖКХ через цифровые сервисы Сбера

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Онлайн-платежи за ЖКХ в Поволжье за последние полгода стали популярнее — число транзакций с помощью цифровых сервисов Сбера выросло на 4,7 млн единиц по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В целом, за 6 месяцев 2025 жители Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей свыше 66,3 млн раз таким способом оплатили жилищно-коммунальные услуги.

Благодаря простоте и удобству раздела "Дом" в приложении СберБанк Онлайн клиенты могут легко оплатить коммунальные услуги всего несколькими кликами. Не требуется вводить лицевой счет — платеж автоматически привязывается к адресу регистрации владельца квартиры или дома.

Чтобы совершить оплату, клиенту достаточно войти в мобильное приложение СберБанк Онлайн, перейти в "Платежи", далее выбрать раздел "Дом". Сервис предложит перечень услуг, доступных для быстрой оплаты. Оплатить счета можно как по отдельности, так и единым "чеком".

Кроме того, в разделе появились счета — больше не нужно ждать квитанций или искать реквизиты поставщика вручную. После выставления счёта пользователи смогут мгновенно оплатить услуги ЖКХ, интернет и государственные услуги прямо с мобильного устройства. Выставленные счета можно скрыть или удалить, если счет уже не актуален. Также это гарантия того, что ваши деньги дойдут до поставщика услуг: сегодня участились случаи, когда мошенники подделывают QR- или штрих-коды, бросают квитанции в почтовые ящики, а люди не могут отличить их от настоящих. Счёт, который приходит в СберБанк Онлайн, нельзя подделать — оплачивая услуги таким образом, человек защищен от перевода средств злоумышленникам.

Для полной автоматизации процесса можно подключить автоплатеж: необходимая сумма спишется в дату платежа, избавляя вас от необходимости помнить о сроках.

Алла Косоухова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:

"Рост популярности цифрового способа оплаты услуг ЖКХ среди жителей Поволжья подтверждает, насколько важны для наших клиентов удобство и надежность. Все необходимые операции проводятся прямо из мобильного приложения или интернет-банка, позволяя сэкономить ценное время. Наш приоритет — упрощение повседневных задач, и одна из возможностей раздела "Дом" — одновременная оплата коммунальных услуг по разным адресам, например, за квартиру или дом своих родителей, даже если они находятся далеко".

