Российский рынок AI по самым минимальным данным оценён в 5–7 млрд USD

Сбер уже выполняет функцию финансового моста между Россией и Китаем, обслуживая торговые операции и поддерживая компании, работающие в двусторонних расчётах.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

"Мы видим для себя роль полноценного участника китайской инновационной экосистемы. Речь идёт не о конкуренции с местными игроками, а об интеграции через совместные проекты, обмен опытом и создание новых решений. Мы готовы приносить на китайский рынок лучшие практики интеграции AI в финансы и другие отрасли и в то же время учиться у китайских партнёров масштабированию и скорости внедрения".