Российский рынок AI по самым минимальным данным оценён в 5–7 млрд USD

Сбер уже выполняет функцию финансового моста между Россией и Китаем, обслуживая торговые операции и поддерживая компании, работающие в двусторонних расчётах.
Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка:
"Мы видим для себя роль полноценного участника китайской инновационной экосистемы. Речь идёт не о конкуренции с местными игроками, а об интеграции через совместные проекты, обмен опытом и создание новых решений. Мы готовы приносить на китайский рынок лучшие практики интеграции AI в финансы и другие отрасли и в то же время учиться у китайских партнёров масштабированию и скорости внедрения".
Последние комментарии
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.
Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.
Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.