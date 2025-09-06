16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВТБ: спрос на вклады в сочетании с инвестпродуктами вырос в 1,5 раза Анатолий Попов: "Новые отраслевые проекты — пример "Фишстат" Сервис ВТБ по приёму B2B-платежей через СБП стал доступен уже для 150 тысяч компаний-клиентов Почты России Анатолий Попов: "Россия идёт к росту высокотехнологичного экспорта" Анатолий Попов: "Искусственный интеллект — основа технологического суверенитета"

Банки Финансы

ВТБ: спрос на вклады в сочетании с инвестпродуктами вырос в 1,5 раза

САМАРА. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С начала года количество клиентов, имеющих одновременно депозит и инвестиционный продукт в своем портфеле, выросло почти в 1,5 раза и превысило полмиллиона человек. Растущий спрос на комплексные финансовые решения говорит об укреплении тренда на более сбалансированную и устойчивую финансовую стратегию. Об этом в рамках ВЭФ заявил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

В ВТБ доля клиентов, у которых одновременно есть и вклад, и инвестиционный продукт, составляет 16% в общей базе вкладчиков, на них приходится 38% от общего портфеля рублевых вкладов банка. 

Традиционно высоким спросом инвестиционные продукты пользуются у состоятельного сегмента. Часть денежных средств с закрывающихся вкладов клиенты с высоким достатком размещают в ценные бумаги и иные инвестиционные активы. Например, в июне переток денег с рублевых вкладов на брокерские счета состоятельного сегмента составил более 21 млрд рублей, в июле — порядка 17 млрд.

"Для состоятельных клиентов наступило время облигационного ренессанса из-за снижения ставок по депозитам и неоднозначной конъюнктуры на рынке акций. Розничные инвесторы постепенно начинают смотреть в сторону инвестиционных стратегий, способных обеспечить более высокую доходность на продолжительном горизонте. Тем не менее вклад остается надежным и понятным инструментом, доходность по которому на короткой дистанции обгоняет инфляцию в разы. Сочетание депозита и инвестиционных стратегий может стать сбалансированной стратегией по сохранению и приумножению средств", — прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер.   

По данным Мосбиржи, в июле 2025 года физлица вложили в ценные бумаги 232,4 млрд рублей. Это почти вдвое больше, чем в июле прошлого года. Большая часть вложений пришлась именно на облигации — 206,8 млрд рублей (рост в 3,2 раза год к году).

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5