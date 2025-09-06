ВТБ: спрос на вклады в сочетании с инвестпродуктами вырос в 1,5 раза

С начала года количество клиентов, имеющих одновременно депозит и инвестиционный продукт в своем портфеле, выросло почти в 1,5 раза и превысило полмиллиона человек. Растущий спрос на комплексные финансовые решения говорит об укреплении тренда на более сбалансированную и устойчивую финансовую стратегию. Об этом в рамках ВЭФ заявил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.
В ВТБ доля клиентов, у которых одновременно есть и вклад, и инвестиционный продукт, составляет 16% в общей базе вкладчиков, на них приходится 38% от общего портфеля рублевых вкладов банка.
Традиционно высоким спросом инвестиционные продукты пользуются у состоятельного сегмента. Часть денежных средств с закрывающихся вкладов клиенты с высоким достатком размещают в ценные бумаги и иные инвестиционные активы. Например, в июне переток денег с рублевых вкладов на брокерские счета состоятельного сегмента составил более 21 млрд рублей, в июле — порядка 17 млрд.
"Для состоятельных клиентов наступило время облигационного ренессанса из-за снижения ставок по депозитам и неоднозначной конъюнктуры на рынке акций. Розничные инвесторы постепенно начинают смотреть в сторону инвестиционных стратегий, способных обеспечить более высокую доходность на продолжительном горизонте. Тем не менее вклад остается надежным и понятным инструментом, доходность по которому на короткой дистанции обгоняет инфляцию в разы. Сочетание депозита и инвестиционных стратегий может стать сбалансированной стратегией по сохранению и приумножению средств", — прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер.
По данным Мосбиржи, в июле 2025 года физлица вложили в ценные бумаги 232,4 млрд рублей. Это почти вдвое больше, чем в июле прошлого года. Большая часть вложений пришлась именно на облигации — 206,8 млрд рублей (рост в 3,2 раза год к году).
