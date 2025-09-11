Стартовал новый сезон окружного фестиваля "Театральное Приволжье"

В Самарской области открылся прием заявок на участие в VII сезоне фестиваля детских и молодежных коллективов Приволжского федерального округа "Театральное Приволжье", который проводится под патронатом полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова.
Фестиваль объединяет театральное сообщество всех регионов ПФО и является одним из самых масштабных по охвату участников. Результаты регионального этапа VI сезона стали рекордными для Фестиваля — впервые в нем приняли участие около 21,5 тыс. молодых актеров из полутора тысяч непрофессиональных театральных коллективов.
Принять участие в Фестивале традиционно могут любительские детские (возраст участников 6-17 лет включительно) и молодежные (возраст 18-35 лет включительно) театральные коллективы из регионов Приволжского федерального округа.
Заявки для участия в региональном отборочном этапе направляются централизованно через сайт Фестиваля театральноеприволжье.рф (кнопка "Подать заявку"). Просмотр и оценку всех театральных постановок будет проводить региональное экспертное жюри из числа театральных деятелей, лидеров общественного мнения в сфере культуры, представителей региональных отделений Союза театральных деятелей РФ и других общественных организаций культурной направленности. В этом году региональный отбор состоится в два этапа: заочный (просмотр видеоверсий) и очный (показы лучших спектаклей).
В финал проекта выйдут 28 спектаклей — по одному от молодежных и детских театральных коллективов 14 регионов округа. Эксперты составят рейтинги видеоверсий постановок, на основании которых будет проведено итоговое голосование жюри для определения победителей и лауреатов конкурса. Все театральные постановки, которые станут финалистами фестиваля, будут размещены на сайте театральноеприволжье.рф (вкладка "Финалисты") и появятся в доступе для свободного просмотра.
В этом году сохранились традиционные номинации: "Лучший молодежный спектакль", "Лучший детский спектакль", "Лучшая режиссерская работа", "Лучшее музыкальное оформление", "Лучшее художественное оформление", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль".
Имена лауреатов Фестиваля будут объявлены 27 марта следующего года в Ижевске, во Всемирный день театра. Церемония закрытия Фестиваля, а также постановки коллективов-финалистов будут транслироваться по телевидению и в интернете.
Победители Фестиваля в номинациях "Лучший молодежный спектакль" и "Лучший детский спектакль" получат право на участие в образовательном туре, направленном на развитие навыков театрального мастерства, или целевые гранты на постановку нового спектакля.
В прошлом сезоне Фестиваля спектакли молодежных и детских театров Самарской области были признаны лучшими: спектакль "Русский характер" театра-студии "Галифе" Дома Офицеров Самарского гарнизона занял второе место в номинации "Лучший молодежный спектакль", а также победил в специальной номинации Фестиваля "Лучший спектакль, посвященный Победе в Великой Отечественной войне"; в номинации "Лучший детский спектакль" также второе место занял спектакль "Вечный хлеб", образцового театра кукол юного актера "Аленький цветочек" "Центра внешкольной работы "Крылатый" (Самара).
Последние комментарии
Супер
Содержательная статья талантливого журналиста.
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.