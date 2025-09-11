Стартовал новый сезон окружного фестиваля "Театральное Приволжье"

В Самарской области открылся прием заявок на участие в VII сезоне фестиваля детских и молодежных коллективов Приволжского федерального округа "Театральное Приволжье", который проводится под патронатом полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Фестиваль объединяет театральное сообщество всех регионов ПФО и является одним из самых масштабных по охвату участников. Результаты регионального этапа VI сезона стали рекордными для Фестиваля — впервые в нем приняли участие около 21,5 тыс. молодых актеров из полутора тысяч непрофессиональных театральных коллективов.

Принять участие в Фестивале традиционно могут любительские детские (возраст участников 6-17 лет включительно) и молодежные (возраст 18-35 лет включительно) театральные коллективы из регионов Приволжского федерального округа.

Заявки для участия в региональном отборочном этапе направляются централизованно через сайт Фестиваля театральноеприволжье.рф (кнопка "Подать заявку"). Просмотр и оценку всех театральных постановок будет проводить региональное экспертное жюри из числа театральных деятелей, лидеров общественного мнения в сфере культуры, представителей региональных отделений Союза театральных деятелей РФ и других общественных организаций культурной направленности. В этом году региональный отбор состоится в два этапа: заочный (просмотр видеоверсий) и очный (показы лучших спектаклей).

В финал проекта выйдут 28 спектаклей — по одному от молодежных и детских театральных коллективов 14 регионов округа. Эксперты составят рейтинги видеоверсий постановок, на основании которых будет проведено итоговое голосование жюри для определения победителей и лауреатов конкурса. Все театральные постановки, которые станут финалистами фестиваля, будут размещены на сайте театральноеприволжье.рф (вкладка "Финалисты") и появятся в доступе для свободного просмотра.

В этом году сохранились традиционные номинации: "Лучший молодежный спектакль", "Лучший детский спектакль", "Лучшая режиссерская работа", "Лучшее музыкальное оформление", "Лучшее художественное оформление", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль".

Имена лауреатов Фестиваля будут объявлены 27 марта следующего года в Ижевске, во Всемирный день театра. Церемония закрытия Фестиваля, а также постановки коллективов-финалистов будут транслироваться по телевидению и в интернете.

Победители Фестиваля в номинациях "Лучший молодежный спектакль" и "Лучший детский спектакль" получат право на участие в образовательном туре, направленном на развитие навыков театрального мастерства, или целевые гранты на постановку нового спектакля.

В прошлом сезоне Фестиваля спектакли молодежных и детских театров Самарской области были признаны лучшими: спектакль "Русский характер" театра-студии "Галифе" Дома Офицеров Самарского гарнизона занял второе место в номинации "Лучший молодежный спектакль", а также победил в специальной номинации Фестиваля "Лучший спектакль, посвященный Победе в Великой Отечественной войне"; в номинации "Лучший детский спектакль" также второе место занял спектакль "Вечный хлеб", образцового театра кукол юного актера "Аленький цветочек" "Центра внешкольной работы "Крылатый" (Самара).