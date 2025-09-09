НОВИКОМ подключился к финансовой экосистеме "Лайтхаус" для онлайн-сделок по оборотному кредитованию

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) присоединился к цифровой платформе "Лайтхаус" для проведения онлайн-сделок по оборотному кредитованию. Это позволит банку предложить среднему и крупному бизнесу лучшие условия и высокую скорость получения финансирования.
Экосистема "Лайтхаус" объединяет участников рынка, предоставляя возможность бизнесу в режиме онлайн получать предложения по финансированию от разных банков и выбирать оптимальные условия. Решение позволяет существенно ускорить процесс оформления сделок и сделать его более прозрачным и удобным для клиента.
"НОВИКОМ последовательно расширяет цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Присоединение к "Лайтхаус" стало очередным шагом в развитии онлайн-инструментов для поддержки наших партнеров — промышленных предприятий, работающих на достижение национальных целей технологического лидерства. Для них это дополнительный инструмент оперативного доступа к финансированию на конкурентных условиях", — отметил заместитель Председателя Правления банка НОВИКОМ Алексей Кузнецов.
