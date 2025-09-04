Александр Ведяхин: "Российская экономика пока находится в состоянии управляемого мягкого охлаждения"

Сегодня особенно важна своевременная реакция ЦБ, тем более что его инструменты полноценно влияют на экономику с задержкой в несколько кварталов. На полях ВЭФ Александр Ведяхин прокомментировал текущую ситуацию в российской экономике.
Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка:
"Во втором квартале 2025 года рост ВВП со снятой сезонностью оказался близким к нулю.
Это значит, что сейчас особенно важна своевременная реакция ЦБ, тем более что его инструменты полноценно влияют на экономику с задержкой в несколько кварталов.
Безусловно, в сложное время Сбер всегда старается прийти на помощь к нашим партнерам. Человек — в основе, в фокусе нашей работы. Мы предлагаем различные варианты комплексного урегулирования, и при этом мы максимально упростили и цифровизовали процесс, чтобы он стал прозрачнее для клиентов.
Хочу отметить, что не только банк, но и вся экосистема Сбера призвана быть помощником в трудные времена. Например, сейчас особенно важны усилия коллег из "Школы 21", помогающие людям адаптироваться к изменениям рынка труда".
Последние комментарии
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.
Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.
Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.