16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Александр Ведяхин: "Российская экономика пока находится в состоянии управляемого мягкого охлаждения" ВТБ планирует развивать сервис "Цифровая среда" во всех регионах страны Греф: стимулы к накоплению у россиян будут сохраняться до конца года Более 1,6 млн владельцев айфонов воспользовались новым сервисом "Вжух" Опрос ВТБ Авто: более половины россиян хотят ездить на электромобиле

Банки Финансы

Александр Ведяхин: "Российская экономика пока находится в состоянии управляемого мягкого охлаждения"

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 31
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сегодня особенно важна своевременная реакция ЦБ, тем более что его инструменты полноценно влияют на экономику с задержкой в несколько кварталов. На полях ВЭФ Александр Ведяхин прокомментировал текущую ситуацию в российской экономике.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

"Во втором квартале 2025 года рост ВВП со снятой сезонностью оказался близким к нулю.

Это значит, что сейчас особенно важна своевременная реакция ЦБ, тем более что его инструменты полноценно влияют на экономику с задержкой в несколько кварталов.

Безусловно, в сложное время Сбер всегда старается прийти на помощь к нашим партнерам. Человек — в основе, в фокусе нашей работы. Мы предлагаем различные варианты комплексного урегулирования, и при этом мы максимально упростили и цифровизовали процесс, чтобы он стал прозрачнее для клиентов.

Хочу отметить, что не только банк, но и вся экосистема Сбера призвана быть помощником в трудные времена. Например, сейчас особенно важны усилия коллег из "Школы 21", помогающие людям адаптироваться к изменениям рынка труда".

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5