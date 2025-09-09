В Самаре пройдет арт-фестиваль "Живописный город. Традиции и современность"

В субботу, 13 сентября, около Выставочного зала Союза художников России и сквера Галактионова пройдет третий общегородской арт-фестиваль "Живописный город. Традиции и современность" (6+), приуроченный ко Дню города.

Тема фестиваля этого года предложит гостям осмыслить, как национальное культурное наследие переплетается с современными художественными тенденциями.

Гостей фестиваля ждет, в том числе серия бесплатных мастер-классов от самарских художников (Анна Сливкова, Юрий Малыгин, Евгения Тарасова, Елена Малыгина, Юлия Гусева) и мастер-классы от городских арт-студий — "Творчество", "Страна чудес", "Союз" и "Альфреско". Кроме того, мастера-ремесленники среди которых Галина Евдокимова, Сергей Плеханов, Ольга Якунина, Олег Горбачев, Дмитрий и Илья Таршицейские продемонстрируют техники традиционных промыслов. Каждый желающий сможет создать собственное произведение искусства.

Учащиеся и студенты творческих учебных заведений Самары откроют для гостей фестиваля свои арт-мастерские. Можно будет не только увидеть их работы, но и принять участие в активностях и интерактивах, подготовленных будущими художниками и дизайнерами. Свою площадку также представит и Самарский художественный музей.

На фестивале будет работать выставочная площадка. Профессиональные самарские художники и мастера продемонстрируют широкий спектр художественных направлений — от классической живописи до современных форм искусства и декоративно-прикладного творчества.

Культурная программа фестиваля дополнит его главную тему через музыку и моду. На сцене выступят самарские музыкальные коллективы, соединяющие фольклорные мотивы с современным звучанием: фолк-проект Taraxacum, ансамбль "Вечора" и ансамбль "Исток". Коллекцию "Дивные грезы", сочетающую два стиля: "этно" и "винтаж", представит школы изобразительного творчества и дизайна "Радуга".

В витринах выставочного зала Союза художников представят авторские костюмы, созданные по результатам этнографических экспедиций от Наталии Хайруллиной.

"Живописный город" станет открытым пространством для диалога между искусством и зрителем, между традицией и новаторством.

Фестиваль проходит при поддержке главы Самары Ивана Носкова, департамента культуры и молодежной политики в лице руководителя Татьяны Шестопаловой и главы Ленинского района Елены Бондаренко.