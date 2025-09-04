16+
НОВИКОМ обновил официальный сайт для удобства клиентов и партнеров

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) представил клиентам и партнерам новую версию официального сайта. Дизайн ресурса отражает современные тренды и подчеркивает обновленный бренд банка. Благодаря продуманной архитектуре любое целевое действие достигаетcя не более чем за три клика.

Ключевые качества, которые отличают обновленный сайт НОВИКОМа: доступность, наглядность и уникальность. Оформление веб-ресурса подчеркивает высокие позиции банка на рынке, повышает интерес пользователей к его продуктам и формирует узнаваемый визуальный образ бренда.

При создании сайта разработчики принимали во внимание статистику предыдущей версии, тренды в веб-дизайне и потребности целевой аудитории. В результате навигация стала удобнее, а число малопосещаемых страниц существенно сократилось. С учетом того, что более 78% трафика приходится на мобильные устройства, ресурс прошел комплексную оптимизацию.

Около 80% информации на сайте НОВИКОМа предназначено для физических лиц — наиболее активных пользователей площадки, осуществляющих 75% всех просмотров. Для их удобства была изменена структура главной страницы, а цепочка навигации до целевого действия сокращена до трех кликов.

Своим клиентам, сотрудникам российской промышленности, банк предлагает комфортные условия по вкладам, потребительским кредитам, ипотеке и рефинансированию. И теперь получить о них информацию стало намного удобнее. Рассчитать стоимость популярных розничных продуктов и оформить заявку на получение можно непосредственно на главной странице сайта.

Помимо этого, расширен и модернизирован функционал по всем направлениям деятельности банка. Разделы для разных категорий клиентов выделены фирменными цветами банка: зеленым — "Частным лицам", оранжевым — "Корпоративным клиентам", желтым — "МСБ", серым — "Финансовым институтам". Такой подход помогает быстрее ориентироваться и делает акценты на ключевых для сегмента продуктах.

"Новая версия сайта стала нашей цифровой визитной карточкой. В ней воплощены современные подходы к веб-дизайну, подчеркнуты ценности бренда — креативность, технологичность и устремленность в будущее. Мы постарались сделать ресурс максимально удобным для клиентов и партнеров, выделив наши уникальные преимущества", — сказала старший вице-президент НОВИКОМа Ольга Карасева.

