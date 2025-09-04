16+
ВТБ планирует развивать сервис "Цифровая среда" во всех регионах страны

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
ВТБ проводит пилотный проект по масштабированию сервиса "Цифровая среда" в нескольких субъектах России. Он позволяет сделать обычную банковскую карту ВТБ проездным, пропуском в учебное заведение и на работу. Интеграция банковских сервисов облегчит цифровизацию в госсекторе и у крупных компаний, заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов в рамках ВЭФ-2025.

"Цифровая среда" — проект, который ВТБ продолжает развивать в Крыму и Севастополе после интеграции РНКБ. Крымчане и гости полуострова уже могут сделать в ВТБ Онлайн свою банковскую карту МИР проездным на всем общественном транспорте (в т. ч. льготным), пропуском на работу, в вуз или в школу. 

Аналогичный функционал сейчас пилотируется в нескольких регионах России — в школах, вузах и крупных организациях. В пилоте на Дальнем Востоке примет участие и Центр инноваций Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) и другие организации. Соответствующее соглашение подписали ректор ТОГУ Юрий Марфин и Александр Пахомов на ВЭФ-2025 во Владивостоке. 

"Цифровая среда — это сервис, с помощью которого обычная банковская карта в пару кликов становится универсальным инструментом: проездным, пропуском на работу, в школу или вуз. В ВТБ Онлайн можно привязать льготу и сделать проезд бесплатным, выбрать и оплатить школьнику горячее питание, настроить получение уведомлений о входе ребенка в школу. Это повседневные сервисы, которые облегчают жизнь — и при этом не требуют оформления отдельных пластиковых карт, регистрации на сайтах или скачивания приложений. Всё, что нужно, уже есть в вашем кармане — карта банка и ВТБ Онлайн", — заявил Александр Пахомов. 

Технология "Цифровой среды" открывает новые возможности по быстрой цифровизации сервисов и систем для государственных учреждений и частных компаний. ВТБ предлагает простые в установке и масштабировании решения и приглашает регионы России и крупные предприятия к диалогу по подобным проектам.

В рамках "Цифровой среды" пропускные системы установлены более чем в 500 школах Республики Крым и Севастополя, 25 вузах и колледжах, а также более чем в 40 крупных организациях. В проекте "Цифровая среда" в Крыму принимают участие 100% перевозчиков республики — всего их более 50, включая железнодорожный транспорт. Около 90% всех поездок в общественном транспорте крымчане оплачивают картой.

