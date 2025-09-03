Опрос ВТБ Авто: более половины россиян хотят ездить на электромобиле

Почти 52% россиян предпочли бы ездить на электрокарах. Отрицательно относятся к идее владеть электромобилем менее 9%. Об этом говорится в исследовании* ВТБ Авто, которое онлайн-сервис выпустил в рамках Восточного экономического форума.
По данным опроса, почти половина россиян верят, что будущее именно за электрокарами: 46% участников уверены, что эта технология станет массовой. При этом 33% считают, что электромобили пока рано внедрять в условиях нынешнего развития инфраструктуры и технологий. Еще 9% респондентов допускают лишь единичное использование электромобилей, а 12% убеждены, что они не приживутся в России вовсе.
Помимо анализа отношения российского населения к электрокарам, ВТБ Авто спросил мнение россиян о современных технологиях в сравнении с технологиями прошлого.
Больше половины респондентов (57%) отметили, что в автомобилях старых моделей они особенно ценят качество материалов и изготовления. Также отмечается удобство механических систем управления (35%) и классический дизайн, который представляется в виде больших блоков фар, угловатых форм кузова и т. д. (33%).
Говоря о новых технологиях в машинах, респонденты отмечают удобство использования автомобильных ассистентов (56%) и дистанционную подготовку к поездке, например, автозапуск (51%).
"Одна из самых трендовых технологий последних лет — искусственный интеллект — тоже не обошла автолюбителей. Мы выяснили, что 67% из них хотели бы видеть в своих автомобилях ИИ в качестве голосового ассистента, который бы имел возможность включать музыку, открывать двери, опускать окна, проводить диагностику и многое другое. Более того, 76% опрошенных уверены, что внедрение ИИ в машине — это логичное продолжение развития автомобильной отрасли", — отмечает Сергей Медынский, генеральный директор онлайн-сервиса ВТБ Авто.
Среди наиболее востребованных ИИ-технологий респонденты сформировали свой ТОП-3: ИИ-навигатор с возможностью прогнозирования заторов и пробок с функцией формирования оптимального маршрута (52%), голосовой помощник с возможностью управления автомобилем посредством запросов голосовых команд (46%) и ИИ-сервис с диагностикой и моделью прогнозирования ремонтов автомобиля (49%).
В ВТБ Авто уже доступны электромобили и автомобили с гибридными двигателями по конкурентным ценам от производителей без наценок и допуслуг. Онлайн-сервис активно расширяет ассортимент передовыми брендами, на витрине сервиса уже представлены модели от LiXiang, Zeekr, Voyah, BYD и другие.
* Исследование было проведено 22–28 августа 2025 года среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением от 100 тысяч человек и выше.
