16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сотрудники выездного сервиса ВТБ проходят в день путь леопарда Роботы и нанотрубки: в ВТБ назвали драйверы "экономики высоких зарплат" НОВИКОМ выдал гарантию для покупки высокоточного оборудования Сбер инициирует создание программы национальной киберустойчивости Александр Ведяхин: "Наша цель — достичь 100 млрд долларов товарооборота между Россией и Индией"

Банки Финансы

НОВИКОМ выдал гарантию для покупки высокоточного оборудования

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 65
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) предоставил банковскую гарантию инжиниринговой компании "ИК ЦТО". Гарантия выдана для обеспечения льготного целевого финансирования регионального фонда. Выделенные средства направлены на покупку высокоточного оборудования.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Благодаря содействию НОВИКОМа инжиниринговая компания пополнила парк оборудования новым токарно-фрезерным центром. Он предназначен для механической обработки и производства сложных деталей. Многофункциональный станок позволит нарастить поставки комплектующих для авиационной и энергетической отраслей промышленности.

"НОВИКОМ последовательно поддерживает предприятия, которые инвестируют в модернизацию и выпуск продукции для стратегически значимых отраслей. Предоставленная гарантия позволила компании оперативно привлечь финансирование и укрепить производственные мощности. Такая работа создает основу для расширения кооперации в промышленности, а также укрепляет технологическое развитие регионов и страны в целом", — отметил Владимир Новиков, заместитель управляющего офисом НОВИКОМа в Новосибирске.

Региональные фонды поддержки промышленности являются одними из ключевых институтов при реализации государственной программы развития бизнеса на уровне регионов РФ. НОВИКОМ активно наращивает взаимодействие с фондами, содействуя модернизации производств, разработке инновационных технологий, выпуску новой продукции по всей стране.

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5