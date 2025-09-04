Александр Ведяхин: "Наша цель — достичь 100 млрд долларов товарооборота между Россией и Индией"

Одним из ключевых мероприятий X Восточного экономического форума стал бизнес-ланч Сбера "Россия — Индия: экономика будущего", объединивший представителей бизнеса и власти двух стран. Дискуссия, которую модерировал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, была посвящена развитию экономических отношений России и Индии.

Как отметил Александр Ведяхин, Сбер уже 15 лет работает в Индии, где действует филиал банка. Компания присутствует в Дели и Мумбаи, также запущен ИТ-хаб в Бангалоре.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

"В 2020 году начался тренд в направлении Индии, и мы активно продвигаем вперёд индийскую повестку. Наша цель — достичь 100 миллиардов долларов товарооборота двух стран к 2030 году".

Вначале Александр Ведяхин предложил участникам дискуссии одним словом определить, что сегодня выступает драйвером экономического роста между двумя странами. Большинство назвали слово "торговля". Также в топе — "доверие", "партнёрство", "перспективы", "производство", "нефть", "дружба".

Как подчёркивали многие выступающие, у российско-индийского экономического партнёрства большой потенциал, но он пока реализован лишь частично. 90% товарооборота, который сейчас составляет 63 млрд долларов, приходится на энергоносители — нужна диверсификация. Дальнейшее развитие экономических отношений двух стран ограничивают таможенные пошлины, слабая логистика, нерегулярность B2B-взаимодействия, сложности с получением виз.

Представители Индии отметили, что их страна заинтересована в расширении российского экспорта, например, золота и меди, и организации совместных производств, в том числе высокотехнологичных. Ещё один вопрос, который обсуждался на бизнес-ланче, — экспорт индийских трудовых ресурсов. Из года в год в Россию на работу приезжает всё больше индийцев, но потенциальные возможности гораздо выше. Особенно остро ощущается кадровый дефицит в горнорудной отрасли, и представители Индии могут его восполнить.

Как рассказал Александр Ведяхин, зачастую российские предприниматели думают, что хорошо знают Индию, но в ходе совместного общения, в том числе на таких бизнес-ланчах, приходит понимание, что на самом деле всё иначе. В итоге рождаются интересные сделки, появляются новые решения и направления бизнеса. Поэтому важно развивать контакты не только на межстрановом уровне, но и на уровне конкретных представителей малого, среднего и крупного бизнеса. Развитию отношений двух стран помогает совместная образовательная программа Сбера и ВШЭ для индийских предпринимателей, желающих вести бизнес с Россией, и российского бизнеса, который хочет работать с Индией. Программа даёт не только теоретические, но и контекстные и культурологические знания.

В завершение Александр Ведяхин рассказал, что Сбер выпустил гайд для индийских предпринимателей, которые планируют локализацию бизнеса в России. А для российского бизнеса банк регулярно готовит дайджест о перспективах индийского рынка. Кроме того, уже в декабре этого года в Мумбаи при поддержке Сбера состоится балет "Анна Каренина" Бориса Эйфмана.

"На нашем бизнес-ланче мы получили важные инсайты. Это был открытый разговор, мы честно говорили о проблемах. Все поднятые темы мы проработаем и приложим максимум усилий, чтобы мы достигли цели в 100 миллиардов товарооборота далеко не только за счёт нефти", — сказал спикер.

В бизнес-ланче приняли участие генеральный консул Республики Индия Гаурав Сиддартх, начальник экспертного управления президента РФ Денис Агафонов, заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев, заместитель министра энергетики РФ Роман Маршавин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина, вице-президент Индийской палаты международного бизнеса Раджан Тхокар, заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ Виталий Алтабаев, заместитель генерального директора по финансам транспортной группы FESCO Леонид Звягинцев, президент Cosmos Group Анил Агарвал, первый заместитель председателя Магаданской областной думы Александр Басанский, специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями Борис Титов, управляющий директор Soundlines Global FZCO Суприт Сэнди и проректор НИУ ВШЭ Татьяна Васильева.