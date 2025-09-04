16+
Банки Финансы

Сбер и "РКС-Холдинг" договорились о партнёрстве в сфере ЖКХ

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Сбер и "РКС-Холдинг" заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве на Х Восточном экономическом форуме. Документ подписали вице-президент, директор департамента по работе с государственным сектором Сбербанка Михаил Чачин и заместитель генерального директора, директор по правовым и корпоративным вопросам ООО "РКС-Холдинг" Григорий Терян.

Основное направление сотрудничества — совместное участие в проектах на принципах государственно-частного партнёрства. Сбер намерен разрабатывать индивидуальные финансовые решения, учитывая особенности каждого проекта партнёра, предоставлять "РКС-Холдингу" банковские гарантии и оказывать методическую поддержку.

Михаил Чачин, вице-президент, директор департамента по работе с государственным сектором Сбербанка:

"Соглашение с "РКС-Холдингом" открывает для нас новые возможности реализации проектов в сфере ЖКХ на принципах государственно-частного партнёрства. Наша общая задача — сделать коммунальную инфраструктуру надёжнее и современнее с помощью новейших технологий и финансовых решений, что улучшит качество жизни миллионов россиян — клиентов компании".

Григорий Терян, заместитель генерального директора, директор по правовым и корпоративным вопросам ООО "РКС-Холдинг":

"Государственно-частное партнёрство — реальный инструмент модернизации коммунальной инфраструктуры. Поддержка Сбера позволит привлекать долгосрочные инвестиции, внедрять современные технологии и реализовывать проекты, которые десятилетиями определяют качество городской среды. Совместная работа бизнеса и государства — это основа для создания надёжной и устойчивой системы ЖКХ в российских городах".

