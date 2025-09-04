Сбер и "РКС-Холдинг" договорились о партнёрстве в сфере ЖКХ

Сбер и "РКС-Холдинг" заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве на Х Восточном экономическом форуме. Документ подписали вице-президент, директор департамента по работе с государственным сектором Сбербанка Михаил Чачин и заместитель генерального директора, директор по правовым и корпоративным вопросам ООО "РКС-Холдинг" Григорий Терян.
Основное направление сотрудничества — совместное участие в проектах на принципах государственно-частного партнёрства. Сбер намерен разрабатывать индивидуальные финансовые решения, учитывая особенности каждого проекта партнёра, предоставлять "РКС-Холдингу" банковские гарантии и оказывать методическую поддержку.
Михаил Чачин, вице-президент, директор департамента по работе с государственным сектором Сбербанка:
"Соглашение с "РКС-Холдингом" открывает для нас новые возможности реализации проектов в сфере ЖКХ на принципах государственно-частного партнёрства. Наша общая задача — сделать коммунальную инфраструктуру надёжнее и современнее с помощью новейших технологий и финансовых решений, что улучшит качество жизни миллионов россиян — клиентов компании".
Григорий Терян, заместитель генерального директора, директор по правовым и корпоративным вопросам ООО "РКС-Холдинг":
"Государственно-частное партнёрство — реальный инструмент модернизации коммунальной инфраструктуры. Поддержка Сбера позволит привлекать долгосрочные инвестиции, внедрять современные технологии и реализовывать проекты, которые десятилетиями определяют качество городской среды. Совместная работа бизнеса и государства — это основа для создания надёжной и устойчивой системы ЖКХ в российских городах".
Последние комментарии
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.
Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.
Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.