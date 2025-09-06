Анатолий Попов: "Россия идёт к росту высокотехнологичного экспорта"

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В течение 10–15 лет Россия будет наращивать выпуск в высокотехнологичных отраслях, ИИ станет драйвером роста. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в своем интервью "Ведомостям":