16+
Анатолий Попов: "Искусственный интеллект — основа технологического суверенитета" Анатолий Попов: "Импортозамещение стало новой нормой, а не вынужденной мерой" Сбер запустил оплату частями для владельцев бизнес-карт ВТБ прогнозирует рост рынка розничного кредитования во втором полугодии Станислав Кузнецов: "MAX стал одним из наиболее безопасных способов общения в России"

Банки Финансы

Анатолий Попов: "Импортозамещение стало новой нормой, а не вынужденной мерой"

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
За три года Россия совершила большой рывок в импортозамещении, более половины предприятий уже используют отечественные ИТ-решения. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в своем интервью "Ведомостям":

"По нашим оценкам, около 55% предприятий уже используют российские технологические продукты. Это говорит о высокой адаптивности и зрелости бизнеса, его готовности к перестройке".

Последние комментарии

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

