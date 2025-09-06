16+
Банки Финансы

Сервис ВТБ по приёму B2B-платежей через СБП стал доступен уже для 150 тысяч компаний-клиентов Почты России

САМАРА. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Почти 150 тысяч компаний со всей страны, работающих с Почтой России, могут воспользоваться сервисом ВТБ для моментального пополнения баланса личного кабинета через Систему быстрых платежей. Об этом в рамках ВЭФ-2025 заявили ВТБ и Почта России.

Благодаря сервису, который позволяет юридическим лицам оплачивать товары и услуги от Почты России через СБП, безналичные расчёты стали доступны бизнесу круглосуточно и мгновенно. Поскольку все данные в системе подставляются автоматически, компании избегают ошибок при В2В-оплате.

"Этот проект стал одним из самых масштабных кейсов по внедрению цифровых B2B-платежей в государственном сегменте — сегодня приём оплаты по СБП для бизнеса доступен во всех 82 региональных управлениях почтовой связи. При этом мы обеспечили цифровизацию платёжной инфраструктуры на одном из крупнейших операционных контуров в России. Сейчас сервис активно развивается, а объём операций растёт еженедельно", — отметил руководитель департамента транзакционного бизнеса ВТБ Игорь Острейко.

Самым востребованным сервис стал для бизнеса из Центрального федерального округа — треть всех подключившихся компаний. На втором месте оказался бизнес Приволжского федерального округа (16,3% компании), а на третьем — Северо-западный федеральный округ (14,9%).

"Новый моментальный способ оплаты позволяет новым клиентам Почты совершать первую отправку сразу после регистрации. Скорость работы и бесшовные пути — приоритет для наших клиентов, а значит, и для нас", — прокомментировал директор по развитию продуктов и сервисов Почты России Антон Нечаев.

Напомним, что в июле 2025 года Почта России первой среди логистических компаний страны внедрила в сегменте e-commerce возможность безналичных расчётов между юридическими лицами с использованием СБП. Клиенту достаточно войти в личный кабинет на сайте Почты России, выбрать раздел "Пополнение баланса" и указать сумму перевода. Платёжная ссылка и QR-код для перевода генерируются автоматически, а средства зачисляются на счёт Почты России в ВТБ в режиме онлайн.

