ВТБ поможет оплатить проезд по платным дорогам по номеру автомобиля

ВТБ запускает сервис для быстрого поиска и оплаты проезда по платным дорогам по номеру автомобиля. Провести платеж можно в ВТБ Онлайн или на портале Госуслуг по кнопке ВТБ Pay без комиссии.
Система автоматически найдёт все актуальные начисления и подгрузит реквизиты для оплаты, что исключает ошибки при ручном вводе. Если дополнительно указать номер водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС), сервис единовременно покажет не только долги за платные дороги, но и штрафы ГАИ, а также счета за резидентную парковку.
"Клиенты ВТБ ежегодно совершают миллионы транзакций, связанных с автомобильной тематикой, включая оплату штрафов, парковок и топлива. Новый сервис позволяет оплачивать проезд по платным дорогам буквально в пару кликов, экономя время и избегая ошибок при ручном вводе данных. В ВТБ Онлайн доступны операции за авто, налоги, пополнение сотовой связи, оплата учебы для детей и остальных сервисов, необходимые для ежедневных финансов миллионов россиян", — отметил Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.
