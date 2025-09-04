Греф: стимулы к накоплению у россиян будут сохраняться до конца года

Реальная ставка по депозитам стимулирует накопительную модель поведения, при этом стимулы к накоплению у россиян будут сохраняться до конца текущего года. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

"Реальная ставка по депозитам стимулирует накопительную модель поведения, поэтому стимулы к накоплению у населения будут сохраняться до конца года", — сказал он.

Греф отметил, что не помнит, когда реальная доходность по вкладам была на уровне 10%, как сейчас.