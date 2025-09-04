Греф: стимулы к накоплению у россиян будут сохраняться до конца года

Реальная ставка по депозитам стимулирует накопительную модель поведения, при этом стимулы к накоплению у россиян будут сохраняться до конца текущего года. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
"Реальная ставка по депозитам стимулирует накопительную модель поведения, поэтому стимулы к накоплению у населения будут сохраняться до конца года", — сказал он.
Греф отметил, что не помнит, когда реальная доходность по вкладам была на уровне 10%, как сейчас.
Последние комментарии
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.
Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.
Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.