Банки Финансы

ВТБ запустил сервис самоограничений на кредиты и вклады

САМАРА. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
ВТБ Онлайн расширяет сервис самоограничений для защиты клиентов от мошенников. Теперь в несколько кликов можно установить запрет на дистанционное оформление потребительских кредитов, автокредитов наличными и на досрочное снятие денег со вклада. Это поможет клиентам ВТБ защитить свои деньги, даже если доступ в приложение получат злоумышленники.

"Мы видим запрос клиентов на тщательный контроль за своими средствами. Самоограничения и лимиты "захлопывают дверь" перед носом мошенников, рассчитывающих на легкую добычу, даже с кодами доступа в онлайн-банк. ВТБ предоставляет для этого более широкий сервис, чем самозапреты на Госуслугах, в частности, защищая сбережения клиентов. Мы будем внедрять и другой функционал, аналогов которому нет на рынке, чтобы победителями из борьбы с мошенниками вышли наши клиенты", — отметил в рамках ВЭФ-2025 заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов. 

Даже находясь под влиянием мошенников, клиент не сможет быстро совершить операцию, на которую поставил самоограничение — например, взять кредит и перевести деньги. Снять запрет можно только лично в отделении банка. Это повышает шансы на то, что с помощью сотрудников банка и близких людей клиент выйдет из-под влияния мошенников до того, как отдаст им свои и заемные средства.

В этом году ВТБ уже внедрил возможность запрета на снятие и зачисление средств по QR-коду в банкоматах для защиты от мошенников, которые после получения доступа к онлайн-банку снимают деньги со счетов через банкомат. Запрет на оформление кредитов и досрочное закрытие вкладов значительно расширит безопасность использования приложения — сегодня именно эти операции зачастую становятся целью злоумышленников.

Установить самоограничения можно в разделе "Безопасность" в ВТБ Онлайн. Различные самоограничения уже установили десятки тысяч клиентов ВТБ.

Гид потребителя

