Экономическая политика Экономика и бизнес

Промышленные предприятия Самарской области проявляют интерес к повышению производительности труда

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ.
Промышленные предприятия Самарской области все чаще прибегают к "бережливым" технологиям для роста экономических показателей и обеспечения лидирующих позиций на российском рынке. В структуре участников федеральной программы "Производительность труда" из 210 предприятий региона почти 70% работают в отрасли обрабатывающих производств.

Фото: министерство промышленности СО

Федеральная программа "Производительность труда" реализуется с 2019 г. в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Программа помогает предприятиям внедрять бережливые технологии для снижения издержек и увеличения выпуска качественной продукции. Участники получают бесплатную консультационную и методическую поддержку от федеральных и региональных экспертов.

Разработанными и эксклюзивными методиками "бережливого производства" уже пользуются такие предприятия региона, как АО "Авиаагрегат", ПАО "ОДК Кузнецов", АО "Металлист-Самара", "Завод имени Тарасова", ООО "Завод приборных подшиников", ООО "Тольяттикаучук" и другие.

"Целью вступления в проект нашего предприятия является увеличение производительности труда в условиях жесткого дефицита кадров, с которым столкнулись промышленные предприятия в последнее время. Перед нами стоит задача освоения новых изделий, и мы готовы к увеличению объемов производства и оказанию помощи со стороны экспертов Регионального центра компетенций", - говорит директор по развитию АО "Металлист-Самара" Ярославна Кузнецова.

"Для нас это не просто обучение, а начало новой главы в организации производства. Уверен, знания, полученные по программе проекта, дадут мощный импульс развитию завода", - отмечает руководитель финансово-экономического управления завода имени Тарасова Павел Селянко.  

Наращивают темпы участия в федеральной программе и предприятия аграрного сектора Самарской области (13% в структуре участников). Среди них - АО "Сызранский мясокомбинат", ООО "Кухмастер" ООО "Кошелевский посад", ООО "Агрокомплекс "Конезавод Самарский".

9% в структуре участников федеральной программы составляют предприятия торговли, а 8% работает в сферах строительства и транспорта, в том числе муниципальные предприятия Самары - "ТТУ" и "Самарский метрополитен".

Отраслевая структура участников показывает, что проект востребован в самых разных секторах экономики, от промышленного гиганта до сельхозпредприятия. Это комплексная работа, которая дает реальный эффект для всей экономики региона", - подчеркивает министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Совокупная выручка предприятий Самарской области, принявших участие в федеральной программе "Производительность труда", составляет более 348 млрд руб., а количество специалистов, обученных современным инструментам эффективности, превышает 3,4 тыс. человек. С начала 2025 г. уменьшают производственные потери в рамках федеральной программы 24 предприятия, из них уже девять компаний завершили пилотный проект.

