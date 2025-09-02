16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дизайнеры Самарской области представили регион на Неделе моды в Москве На развитие креативного бизнеса предприниматели Самарской области могут получить до 500 тыс. рублей Самарская область вошла в топ-10 регионов России по числу производителей школьных товаров Авито Работа запустила новую рекламную кампанию "Лучше — будет" Авито Услуги запустили портфолио для профессионалов: теперь можно показывать работы, а не только рассказывать о них

Экономическая политика Экономика и бизнес

Более трети рабочих мест в обрабатывающих производствах Самарской области - высокопроизводительные

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 29
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области количество высокопроизводительных рабочих мест на тысячу занятых составило 370 по итогам 2024 года. Это на 13% больше, чем за предыдущий период.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Основная доля таких рабочих мест в регионе создана в сфере обрабатывающих производств. Показатели субъектов РФ по количеству и доле высокопроизводительных рабочих мест проанализировали эксперты Центра экономических исследований "РИА Рейтинг".

За 2024 г. количество высокопроизводительных рабочих мест составило 606,3 тыс. единиц, что на 66,4 тыс. единицы больше, чем годом ранее. По приросту абсолютного значения показателя Самарская область является лидером в ПФО и занимает пятое место в России.

Создание новых рабочих мест - одна из приоритетных задач, обозначенная губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Для этого в регионе создается благоприятный деловой климат, расширяется линейка инструментов поддержки для малого и среднего бизнеса, для крупных инвесторов.

"Мы не только продолжаем развивать традиционно сильные для региона отрасли, но и создаем новые - наиболее перспективные в современных условиях", - сказал ранее глава региона.

Как отмечается в исследовании, к высокопроизводительным рабочим местам относятся все замещенные рабочие места предприятия (организации), на котором среднемесячная зарплата работников (для индивидуальных предпринимателей - средняя выручка) равна или превышает установленную величину критерия (пороговое значение).

"Рост числа высокопроизводительных рабочих мест - это инвестиции наших предприятий в модернизацию своих мощностей, внедрение передовых технологий и ставка на высококвалифицированные кадры. Самарская область не только сохраняет, но и усиливает свой промышленный потенциал, двигаясь в сторону более сложного, наукоемкого и высокотехнологичного производства, - подчеркнул заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. - Мы продолжим создание всех необходимых условий для поддержки инвестиционных проектов, внедрения бережливых технологий и развития кадрового потенциала, чтобы обеспечить устойчивый рост производительности труда и конкурентоспособности нашей экономики".

В 2024 г. в Самарской области было запущено 34 инвестиционных проекта, создано 13 тыс. новых рабочих мест. За прошлый год инвесторы вложили в основной капитал 568,6 млрд рублей. Более трети всего объема инвестиций направлено в обрабатывающие производства.

На рост инвестиционной активности и числа высокопроизводительных рабочих мест во многом влияют формирование комфортного делового климата в регионе, развитие преференциальных площадок, реализация специальных инструментов поддержки бизнеса.

Для взаимодействия с инвесторами по принципу "одного окна" создано Агентство по привлечению инвестиций Самарской области, где инициатору инвестпроекта оказывают комплексные услуги, от подбора площадки до непосредственного запуска производства.

Эксперты "РИА Рейтинг" отметили, что регионы ПФО в целом демонстрируют устойчивый рост высокопроизводительных рабочих мест. На высоких позициях рейтинга находятся, помимо Самарской области, Нижегородская область, Пермский край и Удмуртия.

Повышение инвестиционной активности в регионе - одна из задач нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика", который реализуется по решению президента РФ Владимира Путина.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Инишев 23 августа 2025 10:36 В Самаре выделят землю под строительство новых заводов

Что-то никто не хочет комментировать((

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Виктор Точилин 10 июля 2024 12:18 Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области

Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 10:00 Новый инвестор намерен создать в Самарской области круглогодичный туристический комплекс

Дорого яичко!

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Фото на сайте

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5