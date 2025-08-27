16+
Мэр Самары рассказал, какие заводы построят рядом с Крутыми Ключами

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Глава Самары Иван Носков объявил в своем телеграм-канале о начале строительства индустриального парка. По его словам, проект рассчитан на 5 лет, по его завершении будет образовано свыше 3 тыс. новых рабочих мест

Фото: телеграм-канал Ивана Носкова

Индустриальный парк "Самара" будет расположен за ТЦ "Мега", между Крутыми Ключами и поселком Козелки. Общая площадь — 204,5 га, не исключено расширение. Парк, как пояснил Иван Носков, предназначен для предприятий электронной, приборостроительной, ювелирной, пищевой, строительной промышленности, т. е. для инновационных современных высокотехничных производств. 

Губернатор Вячеслав Федорищев подписал распоряжение о реализации АО "Промышленные Парки" масштабного инвестиционного проекта по созданию индустриального парка "Самара". В документе речь идет о выделении земли.

"В этом году начинаем разработку проекта планировки территории, со следующего года — проектирование и строительство коммуникаций к новой промплощадке. Благодарю правительство и лично губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева за поддержку в этом вопросе — строительство коммунальных сетей и дорог планируется за счет в том числе областного бюджета", — прокомментировал мэр.

Он добавил, что первых резидентов в индустриальном парке примут уже в 2026–2027 году.

"Предварительные переговоры с потенциальными резидентами проводим, заинтересованность с их стороны есть", — заключил Иван Носков.

