Мэр Самары рассказал, какие заводы построят рядом с Крутыми Ключами

Глава Самары Иван Носков объявил в своем телеграм-канале о начале строительства индустриального парка. По его словам, проект рассчитан на 5 лет, по его завершении будет образовано свыше 3 тыс. новых рабочих мест
Индустриальный парк "Самара" будет расположен за ТЦ "Мега", между Крутыми Ключами и поселком Козелки. Общая площадь — 204,5 га, не исключено расширение. Парк, как пояснил Иван Носков, предназначен для предприятий электронной, приборостроительной, ювелирной, пищевой, строительной промышленности, т. е. для инновационных современных высокотехничных производств.
"В этом году начинаем разработку проекта планировки территории, со следующего года — проектирование и строительство коммуникаций к новой промплощадке. Благодарю правительство и лично губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева за поддержку в этом вопросе — строительство коммунальных сетей и дорог планируется за счет в том числе областного бюджета", — прокомментировал мэр.
Он добавил, что первых резидентов в индустриальном парке примут уже в 2026–2027 году.
"Предварительные переговоры с потенциальными резидентами проводим, заинтересованность с их стороны есть", — заключил Иван Носков.
Последние комментарии
Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Дорого яичко!
Наглости хватает судиться.
Давно уже пора наладить контроль на фарм.рынке. Надеюсь это действительно поможет в борьбе с контрафактом