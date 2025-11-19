Более 100 предприятий Самарской области получили статус малой технологической компании

Статус малой технологической компании сегодня имеют 102 компании из Самарской области. Из них резидентами "Жигулевской долины" являются 37 компаний.

МТК разрабатывают и производят инновационную продукцию в приоритетных отраслях экономики. Среди наиболее востребованных направлений их деятельности: искусственный интеллект, обработка и хранение больших данных, интеллектуальные системы управления, инженерные комплексы, средства разработки ПО.

"Мы будем стимулировать высокотехнологичные производства, укреплять научный и кадровый потенциал, а также налаживать сотрудничество между участниками процесса импортозамещения в ключевых отраслях российской экономики", — отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.

С 2025 г. технопарк "Жигулевская долина" по поручению правительства Самарской области проводит информационное и консультационное сопровождение компаний региона по получению статуса МТК и соответствующих мер поддержки.

Включение в Реестр открывают доступ к специальным инструментам господдержки и льготам, например, прямая финансовая поддержка и льготное финансирование, упрощение и ускорение процедур, налоговые преференции, сниженные требования по софинасированию.

Базовыми критериями отнесения к МТК являются выручка (не более 4 млрд руб. за предыдущий год), вид деятельности технологической компании, наличие исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или наличие заявления на госрегистрацию РИД (программы для электронных вычислительных машин, базы данных, изобретения, полезные модели, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем). Необходимо, чтобы основной ОКВЭД бизнеса входил в Перечень, утвержденный Правительством РФ.

В рамках федерального проекта "Технологии" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" планируется, что к 2030 г. в нашей стране будет работать около 12 тыс. МТК.

"Статус МТК — это инструмент интеграции региональных компаний в большую технологическую повестку страны. Совместно с федеральными коллегами мы создаем все условия, чтобы талантливые инженеры и ученые воплощали в жизнь свои проекты, направленные на технологическую независимость региона и страны в целом", — подчеркнул заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Информация о статусе МТК доступна на сайте. За дополнительной информацией о критериях и процедурах получения статуса можно обратиться в технопарк "Жигулевская долина": 8 (8482) 93-00-93 (доб. 923), Nikolaeva.l@cik63.ru.