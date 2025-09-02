16+
Экономическая политика Экономика и бизнес

В Самарской области цифровой профиль изменил работу всех участников бюджетного процесса

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Правительство Самарской области последовательно выполняет мероприятия цифровой трансформации государственного и муниципального управления. Одной из главных задач при этом является цифровизация работы участников бюджетного процесса.

Проект по созданию цифрового профиля пользователя в единой информационной системе управления бюджетным процессом, реализованный в регионе, в 2024 г. победил в номинации "Практики внедрения цифровых технологий в управлении" I Всероссийского конкурса управленческих инноваций.

Губернатор Вячеслав Федорищев обозначил одним из основных направлений работы правительства региона внедрение современных инновационных технологий во все отрасли экономики. Это должно способствовать повышению качества жизни населения и выстраиванию эффективной системы управления, что, в свою очередь, соответствует национальным целям и задачам, определенным президентом страны.

В прошлом году регион вошел в пятерку лидеров среди субъектов РФ по развитию информационных технологий. В планах - к 2030 г. создать единую инфраструктуру управления, автоматизировать рабочие процессы в госучреждениях и расширить использование отечественного программного обеспечения.

До внедрения цифрового профиля в единой информационной системе управления бюджетным процессом пользователи сталкивались со сложностями в управлении учетными записями и значительными временными затратами на обработку информации. Цифровой профиль не только обеспечил оперативный доступ к аналитическим данным для принятия управленческих решений, но и повысил эффективность работы органов власти, а также подведомственных учреждений.

Спустя год успешной реализации проекта эксперты отмечают его результативность и значительный вклад в развитие государственного управления. Сегодня цифровой профиль интегрирован в информационные системы, пользователями которых является около 7 тыс. человек, - это органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, практически все участники бюджетного процесса.

"Ярким примером успешного применения практики является личный кабинет пользователя единой информационной системы управления бюджетным процессом, который обеспечивает единую точку входа во все информационные системы ведомства. Проект доказал свою значимость и перспективность, снижая трудовые затраты и минимизируя ошибки посредством современных цифровых инструментов", - прокомментировала заместитель председателя правительства - министр финансов Самарской области Ольга Собещанская.

