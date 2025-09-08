Инвестиционный форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" становится всероссийским

ВТБ обновляет формат Инвестиционного форума "РОССИЯ ЗОВЕТ!". Одна из ключевых российских деловых площадок, где встречаются финансисты, власть и инвесторы, теперь охватывает ведущие российские регионы: впервые форум пройдет в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Краснодаре. Завершится Инвестиционный форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" традиционным 2-дневным мероприятием на московской площадке в декабре.

"Успешность инвестора зависит от его адаптивности: способности анализировать конкурентную рыночную среду, выбирать эффективные инструменты и гибко реагировать на изменения. Минувшие 16 лет Инвестиционный форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" оставался одним из главных событий инвестиционного рынка страны — с нами выросло целое поколение инвесторов, сформировавших сильный внутренний рынок инвестиций. И сегодня Россия зовет в регионы — этой осенью мы проводим форумы в ведущих деловых центрах страны, где частные инвесторы вместе с экспертами ВТБ и крупнейшими российскими компаниями обсудят наиболее эффективные современные инструменты управления капиталом", — сказал Виталий Сергейчук, член правления ВТБ, курирующий корпоративно-инвестиционный бизнес банка.

Первый Инвестиционный форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ! Санкт-Петербург" пройдет 24 сентября на площадке Loft Hall. Далее площадками форума станут Екатеринбург (7 октября), Казань (28 октября) и Краснодар (13 ноября).

Форумы будут сосредоточены на практических решениях для формирования инвестиционных стратегий в условиях трансформации российского финансового рынка

Ключевые сессии программы:

1. "Настрой на победу — ориентир на лидеров" — открытые разговоры с представителями ведущих российских эмитентов.

2. "Продуманные решения — выбор чемпионов" — презентация инвестиционной стратегии на IV квартал.

3. "Новый инвестиционный цикл: быстрее, выше, сильнее" — стратегическая сессия с участием представителей Банка России, Минфина РФ, региональных органов и руководителей крупнейших российских компаний.

4. "Инвестиционный интенсив: Как выбрать траекторию, чтобы не упустить момент и не потерять перспективу" — практические рекомендации по основным классам активов: акции, облигации, инструменты коллективных инвестиций и криптоактивы.

5. "Будь в игре — задавай вопросы и получай знания" — открытый диалог с эмитентами.

6. "Успех на длинной дистанции: структурирование личных и корпоративных финансов".

7. "Спринт или марафон" — мастер-класс по альтернативным инвестициям от экспертов private equity и недвижимости.

Для корпоративных клиентов предусмотрены специальные сессии по управлению ликвидностью и структурированию корпоративных фондов с участием казначеев крупнейших компаний из сферы ритейла, промышленности и IT.

Участие в форуме предусмотрено только для клиентов ВТБ по приглашению, за информацией обращайтесь к вашим персональным менеджерам.

Программу мероприятия можно найти на официальном сайте.