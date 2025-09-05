16+
Сбер инициирует создание программы национальной киберустойчивости

Банки Финансы

Сбер инициирует создание программы национальной киберустойчивости

5 СЕНТЯБРЯ.
Российские инструменты кибербезопасности признаны одними из наиболее эффективных в мире. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, выступая на сессии "Инвестиции в киберустойчивость: как рискориентированный подход меняет традиционную модель кибербезопасности" на Восточном экономическом форуме.

Он отметил, что тема киберустойчивости как фундаментального элемента цифрового суверенитета страны и бизнеса впервые поднимается в этом году на Восточном экономическом форуме. Станислав Кузнецов подчеркнул, что киберустойчивость, в отличие от кибербезопасности, подразумевает не только способность противостоять атакам, но и оперативно восстанавливаться и адаптироваться к новым угрозам.

По данным Сбера, в России каждые три минуты происходит кибератака на какую-либо компанию. По итогам восьми месяцев 2025 года каждая вторая российская компания подверглась кибератакам, а общий ущерб для экономики оценивается примерно в 1,5 трлн рублей. Количество атак на российский бизнес и государственные структуры выросло в три раза по сравнению с предыдущим периодом. При этом из всех атакованных организаций каждая четвертая заявила о финансовых потерях, а 48% признались в простоях в работе. Наблюдается смещение фокуса хакеров с финансового сектора на государственные структуры. Также топ-менеджер Сбера сообщил, что в глобальном рейтинге кибербезопасности Международного союза электросвязи Россия опустилась более чем на 50 пунктов: с пятого места в 2020 году до 58-го в 2024 году.

По словам спикера, сложившаяся ситуация демонстрирует острую нехватку национальных стандартов киберустойчивости, которая должна стать фундаментом для безопасной цифровой трансформации.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка:

"Надо объединять усилия, помогать друг другу, помогать строить систему и правила и создавать тот необходимый уровень киберустойчивости, который не позволил бы киберпреступникам достигать своих целей".

Спикер озвучил инициативу Сбера: создать национальную программу повышения киберустойчивости "ОСНОВА". Это акроним, образованный из первых букв названий шести ключевых направлений деятельности: Ответственный орган на уровне государства/Стратегия/Нормативно-правовая база/Отечественная технологическая база/Восстановление/Адаптивность к изменениям.

Основной акцент должен быть сделан на создании ответственного органа на уровне государства, поскольку именно сильное лидерство является ключевым фактором для быстрых и эффективных изменений. В настоящее время ощущается отсутствие такого руководства в сфере киберустойчивости.

"При наличии ответственного лидера появится возможность не только разработать стратегию, но и реализовать её, сформировать необходимую нормативную базу, продвигать отечественные технологические решения и консолидировать усилия для создания комплексной системы национальной киберустойчивости", — заявил Станислав Кузнецов.

Дальнейшую проработку инициативы можно вести на разных площадках: в Государственной думе и Совете Федерации Федерального собрания РФ, где готовы обсуждать эту тему. Дискуссия возможна и на базе Ассоциации банков России, в рамках которой функционирует комитет по информационной безопасности.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка:

"Российские инструменты кибербезопасности признаны одними из наиболее эффективных в мире. Это подтверждается лидирующими позициями отечественных разработок на международных профессиональных конкурсах. Дальнейшее развитие этих технологий открывает значительный экспортный потенциал, способный стать основой для создания высокотехнологичного бизнеса и новой точки экономического роста".

