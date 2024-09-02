Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Сбер выступает официальным партнёром IX Восточного экономического форума, который пройдёт во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Топ-менеджеры банка станут модераторами и участниками различных сессий форума. Они будут посвящены развитию искусственного интеллекта и российско-китайских экономических отношений, привлечению инвестиций, вопросам изменения климата и устойчивого развития, государственно-частному партнёрству, борьбе с кибермошенничеством, созданию современной инфраструктуры, совершенствованию здравоохранения и другим темам.

На площадке форума Сбербанк проведет пять собственных сессий в рамках деловой программы.

3 сентября, в 12:30, директор Центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов запустит дискуссию по теме "Цифровые медицинские помощники в России — достижения и перспективы".

4 сентября, в 10:00, стартует сессия Сбера и Китайско-европейской ассоциации технико-экономического сотрудничества. Она будет посвящена теме "Российско-китайское сотрудничество в автомобильной отрасли. Новые возможности и инновации". В дискуссии примут участие вице-президент, директор Центра снабжения Сбербанка Илья Белоновский и директор дивизиона "Авто" департамента "Занять и сберегать" Наталья Русова.

Также в 12:30 состоится сессия ВЭБ.РФ и Минвостокразвития "Как инвестировать в условиях дорогих денег?". Модератором станет первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Следующая сессия Сбера состоится в 15:00. Тема — "Китайский бизнес в России: новые горизонты и преимущества локализации". На ней выступит первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

5 сентября в 12:30 заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов проведет сессию, тема которой "Кибермошенничество — новая пандемия?". Уроки пандемии показывают, что борьба с ней требует особых мер и принципиально новых подходов, как и в случае с кибермошенничеством.

В молодёжный день ВЭФ, 6 сентября, в 12:00, пройдет сессия "AI Journey: путешествие в мир искусственного интеллекта". Эксперты обсудят ключевые направления развития технологий искусственного интеллекта (AI) в различных сферах деятельности.

Кроме того, гостям форума Сбер представит уникальный стенд. Это действующее отделение банка, где собрано свыше 100 продуктов и сервисов Сбера, его дочерних компаний и партнёров для людей, бизнеса и страны в целом. Среди них — финансовые сервисы, технологии искусственного интеллекта (AI), умные устройства Sber, цифровые решения для образования, медицины, транспорта, кибербезопасности и устойчивого развития, инфраструктурные проекты в области туризма и жилой недвижимости и многое другое.

Участники форума смогут отправить открытку с рисунком от Kandinsky и увидеть воссозданные с его помощью картины проекта "Возрожденная коллекция". Также можно будет задать вопросы GigaChat, изучить устройство банкомата изнутри с помощью оживающих VR-меток, протестировать умные устройства Sber для умного дома или отеля, а также ознакомиться с инвестиционными продуктами и сервисами для ведения бизнеса. Любой желающий сможет отправиться на виртуальную экскурсию по санаторно-курортному комплексу Mriya Resort в Крыму и всесезонному курорту "Манжерок" в Горном Алтае в VR-очках или больше узнать о строящемся умном городе СберСити в Рублёво-Архангельском.

На стенде Сбера также можно будет зарядить электронные устройства, выпить кофе, пройти квиз, сыграть в экошахматы из переработанных материалов и сфотографироваться со СберКотом. Умное AI-зеркало позволит увидеть себя в разных образах, сгенерированных ИИ.

Важная составляющая экспозиции Сбера — безопасность. На стенде будет представлено сразу 12 таких продуктов для человека, бизнеса и всей планеты. Среди них — система мониторинга тайфунов, видеоаналитика, библиотека знаний по кибербезопасности "Кибрарий", решения в области сетевой инфраструктуры и кибербезопасности компании-партнёра BI.ZONE и другие.

Инсталляция "Город" наглядно покажет интеграцию Сбера в городскую инфраструктуру. Это целый миниатюрный город с платформой для управления общественным транспортом, системой безналичной оплаты проезда СберТройка, ипотечными продуктами Домклик, школой цифровых технологий "Школа 21", СберУниверситетом для повышения квалификации, СБЕР ЕАПТЕКОЙ для заботы о здоровье, медицинскими AI-сервисами и многим другим.

Участники форума смогут ознакомиться с сервисом для быстрого запуска рекламы СберТаргет, собранным на основе AI, а также узнать свой кредитный лимит на разные продукты всего за три минуты и получить кредит по ставке на 3% с помощью сервиса "Кредитный потенциал для бизнеса".

Представители бизнеса смогут оценить цифровые финансовые решения для управления будущим. Платформа "Process Mining от Сбера" покажет возможности оптимизации бизнес-процессов через глубокую аналитику и рекомендации на базе технологий машинного обучения и визуализации данных. Сервис СберИндекс.Про предоставляет опережающую социально-экономическую статистику и детализированные показатели по региону и городам в режиме реального времени, что создает надежную базу для принятия управленческих решений. Платформа бизнес-аналитики Навигатор BI оперативно анализирует данные и формирует интерактивные дашборды и онлайн-отчёты, поддерживая свыше 70 форматов визуализации данных.

В уголке здоровья будут экспонироваться разработки Сбера для здравоохранения. Это прототип инновационного мультимодального медицинского AI-ассистента GigaPevt, с помощью которого гости могут узнать свое настроение, умная камера здоровья и умный тонометр, а также цифровой ФАП — аппаратно-программный комплекс мобильной диагностики от СберМедИИ с применением искусственного интеллекта для оказания первичной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации в фельдшерско-акушерских пунктах и для маломобильных граждан.

Особое место на стенде займут образовательные продукты Сбера и компаний-партнеров. Это "Атлас профессий", который определяет наиболее подходящую человеку профессию, а потом рекомендует ему подходящую стажировку в Сбере и показывает список доступных вакансий. "Ассистент преподавателя" — сервис с применением технологии искусственного интеллекта, который анализирует занятия и дает индивидуальные рекомендации преподавателю, повышая эффективность обучения. Образовательная платформа "Нетология" помогает специалистам осваивать новые профессии и совершенствовать текущие навыки. Простой профориентационный тест платформы покажет, в какой сфере человек сможет наилучшим образом реализовать свои способности. После прохождения будет предложен промокод на скидку.

На стенде также будут широко представлены различные AI-помощники для бизнеса, разработанные компанией-партнером — группой компаний ЦРТ с использованием большой языковой модели GigaChat.