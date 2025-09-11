16+
Банки Финансы

В Волгограде открылся 25-й офис ОТП Банка в формате CareTech

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Волгограде открылся 25-й офис ОТП Банка, модернизированный в соответствии с форматом CareTech (забота и технологии). Новое отделение, расположенное по адресу ул. Авроры, 7а, стало успешным завершением первого этапа масштабной реновации отделений банка в новом формате. Ранее в Волгограде действовало три отделения банка, теперь услуги предоставляются через новое единое современное пространство, выбранное с учетом транспортной доступности и удобства для клиентов.

Формат CareTech сочетает инновационные решения и повышенный комфорт для клиентов: интерьер выполнен в стиле современной гостиной и создает уютное домашнее ощущение. Инновационные элементы отделения гармонично включены в пространство, и также включают электронную очередь с оптимизированной системой распределения запросов, безбумажные технологии обработки операций, а также зоны ожидания повышенного комфорта: кофе-пойнт, бесплатный Wi-Fi, зарядные станции для гаджетов и фирменный магазин мерча. Это позволяет сократить время обслуживания до 10 минут для типовых задач и фактически, в любом месте офиса: сотрудники теперь не имеют фиксированного рабочего места и могут помочь клиенту с решением его вопроса в любой зоне нового пространства.

Программа реновации офисов ОТП Банка стартовала в 2022 году. За период с 2022 по 2024 год количество отделений сократилось на 39%, что связано с переходом клиентов на цифровые каналы обслуживания, так как 97% операций выполняются дистанционно, но запрос на офлайн-взаимодействие для сложных финансовых продуктов и персональных консультаций сохраняется. 

