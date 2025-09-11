Портфель пассивов клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ превысил 5 трлн рублей

С начала 2025 года ВТБ увеличил портфель привлеченных средств клиентов среднего и малого бизнеса на 20% — до 5 трлн рублей. Предприниматели сохраняют стабильный спрос на депозитные продукты банка. Об этом на ВЭФ-2025 сообщил член правления ВТБ Руслан Еременко.
Наиболее востребованы у предпринимателей срочные депозиты. Их доля достигает 70% портфеля, или 3,7 трлн рублей, в портфеле пассивов с начала года их объем вырос на 379 млрд рублей. За этот период клиенты провели в ВТБ более 5 млн сделок по размещению средств в депозиты.
"Предприниматели ценят возможность гибко и оперативно управлять своими финансами, получая доход от временно свободных средств. В нынешних экономических условиях бизнесу важно поддерживать баланс между ликвидностью и доходностью, и инструменты ВТБ эффективно выполняют эту задачу", — отметил Руслан Еременко.
