"Счастливое кресло" от "Транспорта Будущего" появится в "Дилижансе"

Компания "Транспорт Будущего" расширяет число партнеров в акции "Счастливое кресло". В этом сезоне к ним впервые присоединился тольяттинский театр "Дилижанс", а театр кукол участвует в акции уже второй раз.

Акция "Счастливое кресло" начнется 13 сентября и будет проходить на обеих площадках на протяжении всего театрального сезона. В рамках акции юные зрители получают подарки: перед началом спектакля по субботам или воскресеньям гости случайным образом называют ряд и место, из которых выбирается победитель, ему вручают подарок от партнера. В новом сезоне компания "Транспорт Будущего" предоставляет брендированную продукцию обоим театрам.

Сотрудничество с театром "Дилижанс" началось впервые, и его представители отмечают: "Особенно ценим организации, которые начинают работать с нашим театром. Наши партнёры нередко становятся добрыми друзьями на долгие годы. Благодарю компанию "Транспорт Будущего" за замечательные сувениры для наших зрителей и верю, что впереди нас ждёт множество интересных творческих проектов!", — говорит директор театра "Дилижанс" Ирина Миронова.

Уже во второй раз со "Счастливым креслом" пройдет театральный сезон в театре кукол. "Мы рады, что "Транспорт Будущего" снова с нами. Это открывает новые возможности для обеих сторон и помогает продолжать успешную акцию. Уверены, сотрудничество искусства и промышленности приведет к созданию мероприятий, которые обогатят культурную жизнь Тольятти. Приглашаем всех посетить театр кукол, ведь, возможно, именно ваше кресло окажется счастливым", — прокомментировала директор этого театра Надежда Булюкина.