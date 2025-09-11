Вячеслав Федорищев принял участие в конференции работников АвтоВАЗа

В четверг, 11 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев в Тольятти принял участие в конференции работников АО "АвтоВАЗ", которая посвящена итогам выполнения обязательств коллективного договора за первое полугодие 2025 года. Глава региона вручил государственные награды отличившимся сотрудникам.

"Искренне рад принимать участие в этой встрече. Для руководства региона, для меня лично она крайне важна. Конференция — эффективная площадка для диалога между администрацией предприятия, профсоюзом и трудовым коллективом. АвтоВАЗ — флагман автомобилестроения, здесь собран сплоченный, сильный, ответственный коллектив профессионалов. Результаты вашей работы напрямую влияют на ситуацию в экономике региона", — отметил губернатор.

Группа АвтоВАЗ объединяет в себе 4 автозавода и более 45 тысяч работников. Тольяттинский завод обеспечивает наибольшую производственную мощность из общей, которая составляет свыше 1 миллиона автомобилей в год.

АО "АвтоВАЗ" — системообразующее предприятие РФ и градообразующее для Тольятти. С деятельностью автозавода связано свыше 450 областных предприятий, из них более 120 являются поставщиками автомобильных компонентов.

Несмотря на внешние риски и вызовы, связанные с санкционным давлением, и благодаря большой поддержке на федеральном и региональном уровне предприятие развивает производство и обновляет модельный ряд выпускаемых автомобилей.

Разработаны и запущены в производство новые комплектации семейств автомобилей LADA Granta, LADA Vesta, LADA Niva Legend и LADA Niva Travel, позволившие вернуть большую часть докризисных опций. Продолжаются работы по расширению доступных потребителю опций.

19 апреля 2025 года стартовало серийное производство семейства LADA ISKRA. Это будет самый массовый и самый доступный российский легковой автомобиль на высокотехнологичной платформе. Продажи стартовали в июле 2025 года. Запущены в серийное производство автомобили LADA Niva Legend Sport, LADA Granta в кузове "лифтбэк кросс".

В рамках ПМЭФ-2025 состоялась премьера городского кроссовера LADA AZIMUT на платформе VESTA. Старт производства запланирован на 2026 год. В 2026 году планируется вывести на рынок городской кроссовер LADA B+ CROSS на платформе VESTA. Вместе с поставщиками автокомпонентов уже локализовано, замещено более 2000 единиц деталей и узлов, которые ранее поставлялись по импорту.

В ходе конференции 25 сотрудников завода за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу были поощрены наградами, в числе которых — орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орден Почета, орден Дружбы, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней. Трем работникам за заслуги в области машиностроения и многолетнюю добросовестную работу было присвоено почетное звание "Заслуженный машиностроитель РФ". Распоряжением Президента РФ за вклад в развитие отечественной автомобильной промышленности и многолетнюю добросовестную работу двое сотрудников награждены Почетной грамотой и Благодарностью Президента РФ.

Губернатор поздравил награжденных. Вячеслав Федорищев подчеркнул: "Сегодня самое важное для компании — обеспечение непрерывности производства автомобилей текущего модельного ряда и занятости персонала. Нисколько не сомневаюсь, что, активно трудясь, сохраняя боевой настрой, мы при поддержке федеральных властей и лично Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина преодолеем все сложности. Мы и в дальнейшем будем поддерживать вас в решении стоящих перед заводом задач. Впереди — новые рубежи".