"Раза было мало?": в Самаре днем у ТЦ избили девочку-подростка

В Следственном комитете возбудили уголовное дело о жестоком избиении школьницы. Не исключено, что основную нападавшую наказать не смогут из-за возраста. А тем временем пострадавшую будто запугивают и передают — одного раза было мало?

ЧП случилось еще 1 марта у ТЦ "Вива Лэнд". На 17-летнюю девочку напали несколько человек якобы из-за того, что в 2024 г. с ее странички в соцсети писали какие-то гадости. При этом сама пострадавшая объясняла, что к неприятным сообщениям отношения не имеет. Ее страничку просто взломали неизвестные и писали всем подряд что-то неприятное.

Фото и видео произошедшего жестокого избиения появлялись в соцсетях. Сначала юную жительницу Самары увели в туалет на разговор, а потом вывели на улицу. На видео, которое снимали сами подростки, пострадавшую бьет девочка Айза (имя изменено). По видео складывается впечатление, что удары Айзы хорошо поставлены — как будто она тренировалась. Айза избивает несчастную сначала кулаками в лицо и сверху по голове, потом профессионально бьет частыми ударами в живот, налегая сверху на пострадавшую, пытающуюся закрыть руками голову. Далее Айза кидает самарчанку на покрытый снегом асфальт и начинает с силой пинать ногой. В итоге пострадавшую увезли в больницу. У нее диагностировали различные травмы, среди которых ушибы по всему телу, разбито все лицо и голова, сотрясение мозга.

Как говорит адвокат пострадавшей Виктор Фоефанов, на момент случившегося Айзе было 13 лет, а сейчас 14. Уголовное дело возбудили лишь о хулиганстве и, скорее всего, Айзу не смогут привлечь к ответственности из-за возраста. При этом, нашлись видео от свидетелей, по которым понятно, что избивали пострадавшую и друзья Айзы — подростки постарше.

"Сейчас с другими подростками назначены очные ставки", — рассказал Волга Ньюс Виктор Фоефанов.

По словам юриста, никаких извинений ни от кого пострадавшей не было. Более того — сейчас ее как будто запугивают, чтоб не настаивала на наказании обидчиков, передавая: "Что, одного раза было мало?" Кстати, есть данные, что нападавшие, возможно, избили не единственного подростка.

"Но мы первые, кто не испугался и обратился в полицию", — говорит Виктор Фоефанов.