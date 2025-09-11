16+
Директор салона связи из Самарской области оплачивала мнимые услуги от имени клиентов

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Жигулевский городской суд вынес приговор 27-летней местной жительнице, которую признали виновной в неправомерном доступе к компьютерной информации с использованием служебного положения. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Женщина была директором офиса продаж и обслуживания в салоне связи. В январе 2022 г. для выполнения плана продаж и получения премии она договорилась с вышестоящей руководительницей о том, что та будет направлять ей информацию с паспортными данными и номерами клиентов. Подсудимая же незаконно проводила идентификацию пользователей электронных кошельков, от их имени вносила символическую плату за мнимые услуги, информацию передавала соучастнице и получала вознаграждение.

Суд назначил женщине два года ограничения свободы и на два года лишил права заниматься деятельностью, связанной с обработкой, хранением и распоряжением охраняемой информации.

Уголовное дело второй участницы выделено в отдельное производство.

