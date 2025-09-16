16+
НОВИКОМ: участие в Программе долгосрочных сбережений позволяет увеличить накопления за счет государства

САМАРА. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Старший вице-президент банка НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) Максим Розов рассказал в интервью ТАСС о ключевых преимуществах программы долгосрочных сбережений (ПДС). Разработанная Минфином и Банком России программа позволяет гражданам увеличить личные накопления за счет софинансирования государства, инвестиционного дохода и налогового вычета. На сегодняшний день ПДС выбрали уже более 6 миллионов россиян.

По словам старшего вице-президента НОВИКОМа, уникальность ПДС заключается в совмещении сразу нескольких механизмов: софинансирования государства до 36 тысяч рублей ежегодно в течение 10 лет, инвестиционного дохода и налогового вычета, который можно получить на взносы. Помимо этого, сохранность сбережений в сумме до 2,8 млн рублей гарантирована государством. При этом минимальный взнос для участия в программе составляет всего 2000 рублей в год, что делает ее доступной для большинства граждан.

"ПДС направлена на стимулирование долгосрочных накоплений. Она создана, чтобы люди могли жить комфортно на пенсии, накопить на большие цели, позаботиться о себе и близких", — отметил в интервью Максим Розов.

Холдинг "РТ-Финанс" в 2025 году запустил в НПФ "Ростех" уникальный продукт — Объединенную программу, которая совмещает ПДС и корпоративное софинансирование пенсии. В ней к вкладам участника присоединяются не только государственные средства, но и взносы работодателя. Последние могут достигать 2,5% от заработной платы.

Экономический эффект ощутим даже при сравнительно небольших взносах. Например, мужчина 45 лет с доходом около 80 тысяч рублей, ежемесячно откладывая 3 тысячи рублей, за 15 лет сможет накопить более 2,1 млн рублей. Эти средства можно получить единовременно, оформить пожизненные выплаты или получать ежемесячные выплаты — более 35 тысяч рублей в течение 5 лет.

Если же участник и его компания присоединились к Объединенной программе, сумма сбережений может увеличиться еще на 1,26 млн рублей — за счет софинансирования работодателя и дополнительного инвестиционного дохода.

Программа долгосрочных сбережений — это не только возможность для граждан обеспечить себе дополнительный доход в будущем. Она также призвана решить важную государственную задачу: повысить уровень финансовой защищенности россиян и сформировать долгосрочные ресурсы для развития экономики страны.

НОВИКОМ дает возможность всем желающим подключиться к Программе долгосрочных сбережений, которую реализует негосударственный пенсионный фонд Ростеха.

