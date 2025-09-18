НОВИКОМ представил инструменты поддержки промышленности на TNF-2025

16+
САМАРА. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) представил инструменты поддержки промышленных предприятий на конференции, прошедшей в рамках Промышленно-энергетического форума TNF-2025 в Тюмени. Дискуссионная сессия была организована банком совместно с Ассоциацией "Нефтегазовый кластер".

Фото: предоставлено Новикомбанком

Эксперты банка, активно работающего с предприятиями промышленности, поделились опытом реализации программ льготного финансирования совместно с региональными фондами. Помимо этого, они рассказали о перспективах развития мер господдержки в контексте новых национальных проектов.

Также в ходе конференции НОВИКОМ представил решения для обеспечения льготного финансирования предприятий малого и среднего бизнеса. Среди собственных продуктов банка у предпринимателей наиболее востребованы "Экспресс-гарантии" и "НСО с фиксированной ставкой". В случае привлечения клиентом дополнительных средств в рамках реализации государственных программ, банк выступает гарантом по займу, обеспечивает расчеты и софинансирование проекта.

"НОВИКОМ уже более 30 лет оказывает финансовую поддержку промышленных предприятий. Мы специализируемся на предоставлении комплексных решений и имеем большой опыт в реализации совместных проектов с Гарантийными фондами и Фондами развития промышленности. Уверен, что наши компетенции и экспертиза будут полезны тюменским предпринимателям и послужат укреплению экономики региона", — отметил Ильгиз Сабиткарамов, управляющий офисом НОВИКОМа в Уфе, представляющий интересы банка в Тюмени.

НОВИКОМ в Тюменской области реализует несколько крупных инициатив, сотрудничает с Фондом финансирования предпринимательства и Инвестиционным агентством, а в сентябре подписал договор о предоставлении кредита Департаменту финансов региона.

Ранее в рамках TNF-2025 НОВИКОМ заключил соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией "Нефтегазовый кластер". Оно позволит обеспечить финансовую поддержку участникам ассоциации.

