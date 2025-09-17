16+
Ипотечная программа НОВИКОМа признана лучшей на рынке

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Ипотечная программа "Первичный рынок" банка НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) возглавила рейтинг наиболее выгодных предложений на первичном рынке жилья в августе 2025 года. В исследовании федерального финансового маркетплейса "Выберу.ру" участвовали организации из топ-50 по размеру розничного кредитного портфеля.

Фото: предоставлено Новикомбанком

При составлении рейтинга эксперты учитывали такие ключевые показатели, как величина процентной ставки, размер первоначального взноса, сумма ежемесячных платежей и полная стоимость кредита. В расчет также включались условия ипотечного страхования и способы снижения ставки.

Помимо этого, эксперты "Выберу.ру" принимали во внимание правила внесения материнского капитала в качестве первоначального взноса и для погашения ипотечного долга. Дополнительно учитывалась значимость кредитной организации на финансовом рынке.

Отметим, что в сентябре минимальная ставка по рыночной ипотеке в НОВИКОМе составляет 18,3%. При этом для участников мотивационной программы "Развитие", реализуемой банком на промышленных предприятиях-партнерах, доступна ипотека со ставкой от 12,1%.

Таким образом, на сегодняшний день ставки НОВИКОМа по ипотечному кредитованию остаются одними из самых низких на рынке. Готовится новая корректировка в связи с понижением Банком России ключевой ставки. Решение о сроках и снижении ставок будет приниматься в ближайшее время.

