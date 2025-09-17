С 21 по 28 сентября в Самаре пройдет VII межрегиональный фестиваль "Волга театральная".
Это единственный театральный фестиваль, объединяющий профессиональные театры Приволжского федерального округа, действующий на постоянной основе.
"Цель фестиваля — установление и развитие долгосрочного культурно творческого обмена, развитие традиций отечественного театрального искусства, пропаганда сценического искусства и творческих коллективов. У любителей театрального искусства есть редкая возможность, не уезжая из родного города, познакомиться с творчеством актеров и режиссеров из соседних городов и регионов", — делятся организаторы.
Это конкурсный фестиваль, в рамках которого работает высокопрофессиональное жюри:
Тимашева Марина — театральный критик, кандидат искусствоведения, руководитель курса театроведческого факультета Российского института театрального искусства — ГИТИС, редактор журнала "Вопросы театра" (г. Москва);
Глебова Елена — театральный критик, редактор журнала "Страстной бульвар, 10" (г. Москва);
Иняхин Александр — театральный критик (г. Москва);
Морозова Екатерина — театровед, театральный критик, кандидат искусствоведения, педагог Российского института театрального искусства — ГИТИС (г. Москва);
Шалимова Нина — историк театра, театральный критик, доктор искусствоведения, профессор, руководитель семинара по театральной критике на театроведческом факультете Российского института театрального искусства — ГИТИС (г. Москва).
Им предстоит оценить спектакли по следующим номинациям:
— Гран-при за лучший спектакль фестиваля;
— Приз за лучшую режиссерскую работу;
— Приз за лучшую сценографию;
— Приз за лучшую женскую роль;
— Приз за лучшую мужскую роль;
— Приз за выразительность театральных костюмов;
— Приз за лучшее пластическое решение спектакля;
— Приз за музыкальное оформление спектакля;
— Приз за лучшую женскую роль второго плана;
К участию в фестивале приглашены театры, работающие в городах, являющихся членами Ассоциации городов Поволжья. В фестивале представлены спектакли, премьеры которых состоялись в течение последних двух театральных сезонов, получившие высокую оценку театральной общественности. В VII межрегиональном фестивале "Волга театральная" примут участие театральные коллективы из 9 городов
Поволжья:
- Драматический театр "Колесо" им. народного артиста России Глеба Дроздова (г. Тольятти) — спектакль "Пиковая дама" А. Пушкина;
- Государственный татарский драматический театр Республики Татарстан (г. Альметьевск) — спектакль "Конокрад" Т. Миннулина;
- Государственный русский драматический театр Республики Мордовия (г. Саранск) — спектакль "Маленькие трагедии" по циклу пьес А. Пушкина;
- Орский государственный драматический театр им. А.Пушкина — спектакль
"Шинель" А. Казюханова по Н. Гоголю;
- Нижегородский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический театр драмы им. М.Горького — спектакль "Вдовий пароход" И. Грековой, П. Лунгина;
- Академический русский театр драмы имени Георгия Константинова Республики Марий Эл (г.Йошкар-Ола) — спектакль "Страсти по Торчалову"Н. Воронова;
- Нижегородский театр комедии" (Нижегородский театр "Комедiя") — спектакль "Бабье лето" по В. Шукшину;
- Театр драмы для детей и молодежи "Версия" (г. Саратов) — спектакль
"На всякого мудреца довольно простоты" А. Островского;
- Театр "Самарская площадь" (г. Самара) — спектакль "Три сестры" А. Чехова;
- Театр драмы "Камерная сцена" (г. Самара) — спектакль "Есенин. Осколки разбитого зеркала" С. Рубиной;
- Театр для детей и молодежи "Мастерская" (г. Самара) — спектакль "Человек Ламанчский" Д. Вассермана;
- Драматический театр "Грань" (г. Новокуйбышевск) — спектакль "Ученые женщины" Ж.-Б. Мольера.
Фестивальные спектакли демонстрируются на площадках театров: Самарский академический театр драмы имени М.Горького, "Самарская площадь". На собственной площадке представят свои спектакли театр драмы "Камерная сцена", драматический театр "Грань", театр для детей и молодежи "Мастерская".
Организатор: Общероссийская общественная организация "Союз театральных деятелей Российской Федерации" и Самарское региональное отделение Союза.
