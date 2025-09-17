С 21 по 28 сентября в Самаре пройдет VII межрегиональный фестиваль "Волга театральная".

Это единственный театральный фестиваль, объединяющий профессиональные театры Приволжского федерального округа, действующий на постоянной основе.

"Цель фестиваля — установление и развитие долгосрочного культурно творческого обмена, развитие традиций отечественного театрального искусства, пропаганда сценического искусства и творческих коллективов. У любителей театрального искусства есть редкая возможность, не уезжая из родного города, познакомиться с творчеством актеров и режиссеров из соседних городов и регионов", — делятся организаторы.

Это конкурсный фестиваль, в рамках которого работает высокопрофессиональное жюри:

Тимашева Марина — театральный критик, кандидат искусствоведения, руководитель курса театроведческого факультета Российского института театрального искусства — ГИТИС, редактор журнала "Вопросы театра" (г. Москва);

Глебова Елена — театральный критик, редактор журнала "Страстной бульвар, 10" (г. Москва);

Иняхин Александр — театральный критик (г. Москва);

Морозова Екатерина — театровед, театральный критик, кандидат искусствоведения, педагог Российского института театрального искусства — ГИТИС (г. Москва);

Шалимова Нина — историк театра, театральный критик, доктор искусствоведения, профессор, руководитель семинара по театральной критике на театроведческом факультете Российского института театрального искусства — ГИТИС (г. Москва).

Им предстоит оценить спектакли по следующим номинациям:

— Гран-при за лучший спектакль фестиваля;

— Приз за лучшую режиссерскую работу;

— Приз за лучшую сценографию;

— Приз за лучшую женскую роль;

— Приз за лучшую мужскую роль;

— Приз за выразительность театральных костюмов;

— Приз за лучшее пластическое решение спектакля;

— Приз за музыкальное оформление спектакля;

— Приз за лучшую женскую роль второго плана;

К участию в фестивале приглашены театры, работающие в городах, являющихся членами Ассоциации городов Поволжья. В фестивале представлены спектакли, премьеры которых состоялись в течение последних двух театральных сезонов, получившие высокую оценку театральной общественности. В VII межрегиональном фестивале "Волга театральная" примут участие театральные коллективы из 9 городов

Поволжья:

- Драматический театр "Колесо" им. народного артиста России Глеба Дроздова (г. Тольятти) — спектакль "Пиковая дама" А. Пушкина;

- Государственный татарский драматический театр Республики Татарстан (г. Альметьевск) — спектакль "Конокрад" Т. Миннулина;

- Государственный русский драматический театр Республики Мордовия (г. Саранск) — спектакль "Маленькие трагедии" по циклу пьес А. Пушкина;

- Орский государственный драматический театр им. А.Пушкина — спектакль

"Шинель" А. Казюханова по Н. Гоголю;

- Нижегородский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический театр драмы им. М.Горького — спектакль "Вдовий пароход" И. Грековой, П. Лунгина;

- Академический русский театр драмы имени Георгия Константинова Республики Марий Эл (г.Йошкар-Ола) — спектакль "Страсти по Торчалову"Н. Воронова;

- Нижегородский театр комедии" (Нижегородский театр "Комедiя") — спектакль "Бабье лето" по В. Шукшину;

- Театр драмы для детей и молодежи "Версия" (г. Саратов) — спектакль

"На всякого мудреца довольно простоты" А. Островского;

- Театр "Самарская площадь" (г. Самара) — спектакль "Три сестры" А. Чехова;

- Театр драмы "Камерная сцена" (г. Самара) — спектакль "Есенин. Осколки разбитого зеркала" С. Рубиной;

- Театр для детей и молодежи "Мастерская" (г. Самара) — спектакль "Человек Ламанчский" Д. Вассермана;

- Драматический театр "Грань" (г. Новокуйбышевск) — спектакль "Ученые женщины" Ж.-Б. Мольера.

Фестивальные спектакли демонстрируются на площадках театров: Самарский академический театр драмы имени М.Горького, "Самарская площадь". На собственной площадке представят свои спектакли театр драмы "Камерная сцена", драматический театр "Грань", театр для детей и молодежи "Мастерская".

Организатор: Общероссийская общественная организация "Союз театральных деятелей Российской Федерации" и Самарское региональное отделение Союза.