Сбер организует собственную площадку и приглашает гостей к 439-летию Самары

В рамках празднования 439-летия Самары Сбер организует на Чкаловском спуске набережной специальную интерактивную площадку, которая будет работать 13 сентября с 12:00 до 18:00 ч., где каждый участник независимо от возраста сможет выиграть приз, оставить пожелания себе в будущее, получить консультацию по карьерному развитию и зарядиться хорошим настроением.

Гостей локации ждут:

Колесо фортуны с эксклюзивными подарками от Сбера и партнёров банка

Образовательные интерактивы: игры "Кибербезопасный город" и "Собери безопасный пароль"

Карьерные консультации

Комфортная зона отдыха с пуфами и специальными активностями для детей

Яркая фотозона для памятных снимков

Карьерные консультации

Наталья Красулина, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

"Для Сбера участие в празднике — это не просто событийный маркетинг, а стратегическая инициатива, которая гармонично интегрируется в наши глобальные цели по привлечению и удержанию талантов по всей стране. День города — это уникальная точка контакта, где мы встречаемся с самой широкой и разнообразной аудиторией. Через интерактивы, викторины и подарки мы мягко и ненавязчиво рассказываем о карьерных возможностях в Сбере, а также напоминаем о правилах кибербезопасности".