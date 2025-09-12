Сбер организует собственную площадку и приглашает гостей к 439-летию Самары

В рамках празднования 439-летия Самары Сбер организует на Чкаловском спуске набережной специальную интерактивную площадку, которая будет работать 13 сентября с 12:00 до 18:00 ч., где каждый участник независимо от возраста сможет выиграть приз, оставить пожелания себе в будущее, получить консультацию по карьерному развитию и зарядиться хорошим настроением.
Гостей локации ждут:
- Колесо фортуны с эксклюзивными подарками от Сбера и партнёров банка
- Образовательные интерактивы: игры "Кибербезопасный город" и "Собери безопасный пароль"
- Карьерные консультации
- Комфортная зона отдыха с пуфами и специальными активностями для детей
- Яркая фотозона для памятных снимков
Наталья Красулина, управляющий Самарским отделением Сбербанка:
"Для Сбера участие в празднике — это не просто событийный маркетинг, а стратегическая инициатива, которая гармонично интегрируется в наши глобальные цели по привлечению и удержанию талантов по всей стране. День города — это уникальная точка контакта, где мы встречаемся с самой широкой и разнообразной аудиторией. Через интерактивы, викторины и подарки мы мягко и ненавязчиво рассказываем о карьерных возможностях в Сбере, а также напоминаем о правилах кибербезопасности".
