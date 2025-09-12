16+
Общество

Сбер организует собственную площадку и приглашает гостей к 439-летию Самары

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В рамках празднования 439-летия Самары Сбер организует на Чкаловском спуске набережной специальную интерактивную площадку, которая будет работать 13 сентября с 12:00 до 18:00 ч., где каждый участник независимо от возраста сможет выиграть приз, оставить пожелания себе в будущее, получить консультацию по карьерному развитию и зарядиться хорошим настроением.

Гостей локации ждут:

  • Колесо фортуны с эксклюзивными подарками от Сбера и партнёров банка
  • Образовательные интерактивы: игры "Кибербезопасный город" и "Собери безопасный пароль"
  • Карьерные консультации
  • Комфортная зона отдыха с пуфами и специальными активностями для детей
  • Яркая фотозона для памятных снимков
  • Карьерные консультации

Наталья Красулина, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

"Для Сбера участие в празднике — это не просто событийный маркетинг, а стратегическая инициатива, которая гармонично интегрируется в наши глобальные цели по привлечению и удержанию талантов по всей стране. День города — это уникальная точка контакта, где мы встречаемся с самой широкой и разнообразной аудиторией. Через интерактивы, викторины и подарки мы мягко и ненавязчиво рассказываем о карьерных возможностях в Сбере, а также напоминаем о правилах кибербезопасности".

