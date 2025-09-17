16+
Банки Финансы

НОВИКОМ подписал соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией "Нефтегазовый кластер"

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) и Ассоциация "Нефтегазовый кластер" Тюменской области договорились о сотрудничестве в ходе Промышленно-экономического форума TNF-2025. Партнерство позволит обеспечить финансовую поддержку участникам ассоциации и укрепить экономический потенциал региона.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Одним из главных направлений в реализации договоренностей станет предоставление приоритетных условий обслуживания для предприятий, входящих в ассоциацию. Особое внимание будет уделено поддержке проектов, направленных на импортозамещение для нужд топливно-энергетического комплекса.

На сегодняшний день членами Ассоциации "Нефтегазовый кластер" являются более 100 компаний, предоставляющих продукцию и услуги для нефтегазового сектора. В рамках соглашения НОВИКОМ будет осуществлять информационное сопровождение клиентов, консультируя их по вопросам действующих программ господдержки. Стороны намерены проводить совместные мероприятия, посвященные привлечению финансирования для реализуемых проектов.

"Для НОВИКОМа сотрудничество с Ассоциацией "Нефтегазовый кластер" — это стратегический шаг в поддержку предприятий топливно-энергетического комплекса. Мы видим свою задачу в том, чтобы предоставить компаниям надежный доступ к финансовым инструментам, необходимым для реализации проектов импортозамещения и внедрения новых технологий. Уверен, что совместная работа позволит укрепить промышленный потенциал региона и повысить конкурентоспособность отечественных производителей", — отметил Ильгиз Сабиткарамов, управляющий офисом НОВИКОМа в Уфе.

