Без вспашки: "Листерра" показала преимущества новых способов земледелия

Отечественный производитель средств защиты растений, биопрепаратов и микроудобрений компания "Листерра" провела в Саратовской области новые испытания. В рамках членства в Зерновом Соевом союзе ПФО совместно с семенными компаниями был организован демонстрационный проект сортоиспытания и ухода за подсолнечником по технологии NO-Till*. Как это устроено и какие новинки есть в ассортименте, представители компании рассказали Волга Ньюс.

"Листерра" работает на рынке средств защиты растений и агрохимикатов более 30 лет. Аграрии ценят продукцию компании за то, что она, несмотря на различные вызовы, позволяет сформировать комплексные решения для сельского хозяйства и добиваться высоких результатов.

Завод компании располагается в Рязанской области, что обеспечивает независимость от внешних факторов и стабильные поставки продукции по всей стране. В 2025–2029 годах планируется расширение производства пестицидов и агрохимических продуктов. На Петербургском международном экономическом форуме 2025 года "Листерра" подписала соглашение о сотрудничестве с правительством Рязанской области. Инвестиции составят 800 млн рублей. Для рязанцев будут доступны 80 новых рабочих мест.

"Для нашей компании это важный шаг к укреплению позиций на российском рынке, поддержке сельского хозяйства и развитию региональной экономики. Движемся вперед, создавая будущее аграрной отрасли России", — отметил заместитель руководителя отдела маркетинга "Листерры" Евгений Тверских.

На движение в ногу со временем был направлен и демонстрационный проект Зернового Соевого союза ПФО в Ивантеевском районе Саратовской области. Цель — показать аграриям ПФО возможность достижения высоких результатов при возделывании подсолнечника по технологии NO-Till* с использованием современных гибридов и грамотного построения интегрированной системы ухода за культурой. В рамках данного проекта компания "Листерра" продемонстрировала преимущества этой системы.

"Технология NO-Till — это система земледелия, при которой почва механически не обрабатывается. Семена высеваются прямо в необработанную почву, покрытую слоем пожнивных остатков. Среди плюсов данной технологии можно выделить снижение затрат на ГСМ за счет минимизации технологических операций с почвой, защиту от эрозии почвы, сохранение влаги, улучшение структуры и плодородия почвы.

Однако у любой медали есть две стороны, и технология NO-Till — не исключение. Как правило, посевы по данной технологии более трудоемки с точки зрения построения системы защиты культуры. Высокий прессинг со стороны сорной растительности, насекомых-вредителей, а также болезней требует более тщательного и качественного подхода к выбору необходимых препаратов.

Немаловажной частью системы является применение продуктов для листового питания растений, они помогают закрыть различные дефициты макро-, мезо- и микроэлементов, необходимых для роста и развития культур, а также активно противостоять абиотическим факторам, способным значительно снижать биологический потенциал сортов и гибридов.

Биопестициды компании "Листерра", применяемые в проекте, позволяют разнообразить методы защиты растений, в особенности связанные с развитием и распространением бактериальных болезней, которые трудно контролируются химическими фунгицидами, а также служат частью антирезистентных программ. Качественный семенной материал, агротехника, мониторинг, применение биопестицидов и ХСЗР, работа с питанием растений — собственно, в этом и есть суть интегрированного ухода за культурой", — рассказал Евгений Тверских.

При этом "Листерра" работает над расширением продуктовой линейки. В течение ближайших трех лет планируется выпустить 26 новых позиций. Компания идет по пути поддержки интегрированного ухода за растениями, увеличивая выпуск микробиологических удобрений и биопестицидов, не забывая и про обновление классики. Среди новинок — регулятор роста "Теафол, ВР (750 г/л хлормекватхлорида)", который поможет ограничить рост стеблей растения в пользу развития зерен, расширение регистрации инсектицида "Питомец, КС (150 г/л тиаметоксама + 150 г/л альфа-циперметрина)" в том числе на кукурузу, и гербицида "Артстар, ВДГ (750 г/кг трибенурон-метила)" на подсолнечник.

* "Ноу — Тилл"