Без вспашки: "Листерра" показала преимущества новых способов земледелия

Отечественный производитель средств защиты растений, биопрепаратов и микроудобрений компания "Листерра" провела в Саратовской области новые испытания. В рамках членства в Зерновом Соевом союзе ПФО совместно с семенными компаниями был организован демонстрационный проект сортоиспытания и ухода за подсолнечником по технологии NO-Till*. Как это устроено и какие новинки есть в ассортименте, представители компании рассказали Волга Ньюс.
"Листерра" работает на рынке средств защиты растений и агрохимикатов более 30 лет. Аграрии ценят продукцию компании за то, что она, несмотря на различные вызовы, позволяет сформировать комплексные решения для сельского хозяйства и добиваться высоких результатов.
Завод компании располагается в Рязанской области, что обеспечивает независимость от внешних факторов и стабильные поставки продукции по всей стране. В 2025–2029 годах планируется расширение производства пестицидов и агрохимических продуктов. На Петербургском международном экономическом форуме 2025 года "Листерра" подписала соглашение о сотрудничестве с правительством Рязанской области. Инвестиции составят 800 млн рублей. Для рязанцев будут доступны 80 новых рабочих мест.
"Для нашей компании это важный шаг к укреплению позиций на российском рынке, поддержке сельского хозяйства и развитию региональной экономики. Движемся вперед, создавая будущее аграрной отрасли России", — отметил заместитель руководителя отдела маркетинга "Листерры" Евгений Тверских.
На движение в ногу со временем был направлен и демонстрационный проект Зернового Соевого союза ПФО в Ивантеевском районе Саратовской области. Цель — показать аграриям ПФО возможность достижения высоких результатов при возделывании подсолнечника по технологии NO-Till* с использованием современных гибридов и грамотного построения интегрированной системы ухода за культурой. В рамках данного проекта компания "Листерра" продемонстрировала преимущества этой системы.
"Технология NO-Till — это система земледелия, при которой почва механически не обрабатывается. Семена высеваются прямо в необработанную почву, покрытую слоем пожнивных остатков. Среди плюсов данной технологии можно выделить снижение затрат на ГСМ за счет минимизации технологических операций с почвой, защиту от эрозии почвы, сохранение влаги, улучшение структуры и плодородия почвы.
Однако у любой медали есть две стороны, и технология NO-Till — не исключение. Как правило, посевы по данной технологии более трудоемки с точки зрения построения системы защиты культуры. Высокий прессинг со стороны сорной растительности, насекомых-вредителей, а также болезней требует более тщательного и качественного подхода к выбору необходимых препаратов.
Немаловажной частью системы является применение продуктов для листового питания растений, они помогают закрыть различные дефициты макро-, мезо- и микроэлементов, необходимых для роста и развития культур, а также активно противостоять абиотическим факторам, способным значительно снижать биологический потенциал сортов и гибридов.
Биопестициды компании "Листерра", применяемые в проекте, позволяют разнообразить методы защиты растений, в особенности связанные с развитием и распространением бактериальных болезней, которые трудно контролируются химическими фунгицидами, а также служат частью антирезистентных программ. Качественный семенной материал, агротехника, мониторинг, применение биопестицидов и ХСЗР, работа с питанием растений — собственно, в этом и есть суть интегрированного ухода за культурой", — рассказал Евгений Тверских.
При этом "Листерра" работает над расширением продуктовой линейки. В течение ближайших трех лет планируется выпустить 26 новых позиций. Компания идет по пути поддержки интегрированного ухода за растениями, увеличивая выпуск микробиологических удобрений и биопестицидов, не забывая и про обновление классики. Среди новинок — регулятор роста "Теафол, ВР (750 г/л хлормекватхлорида)", который поможет ограничить рост стеблей растения в пользу развития зерен, расширение регистрации инсектицида "Питомец, КС (150 г/л тиаметоксама + 150 г/л альфа-циперметрина)" в том числе на кукурузу, и гербицида "Артстар, ВДГ (750 г/кг трибенурон-метила)" на подсолнечник.
* "Ноу — Тилл"
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами